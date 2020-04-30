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أخبار العالم

الخارجية الروسية: موسكو تدعم دعوات الهدنة الإنسانية في ليبيا مع بداية شهر رمضان

الخميس 30/أبريل/2020 - 12:23 م
صدى البلد
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أ ش أ
أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أن روسيا تدعم الدعوات إلى عقد هدنة إنسانية في ليبيا مع حلول شهر رمضان المبارك.

وقالت الخارجية الروسية في بيان نقلته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية "أجرى نائب وزير الخارجية الروسية ميخائيل بوجدانوف اتصالًا هاتفيًا مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة الليبية شرقي البلاد وتم التطرق إلى العلاقات المشتركة والوضع الحالي في ليبيا".

وأضاف بيان الخارجية أن الجانب الروسي أعرب عن دعمه للدعوات في ليبيا لوقف إطلاق النار مع بدء شهر رمضان المبارك.

وأعلن الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر وقف جميع العمليات العسكرية من جانب واحد استجابة لدعوة الدول الصديقة.

وقال المتحدث باسم الجيش الليبي أحمد المسماري أمس الأربعاء إن حفتر سيقدم خريطة طريق لمستقبل ليبيا خلال الأيام المقبلة.
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