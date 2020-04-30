شاهد.. خروج 12 حالة من مستشفى عزل إسنا

أعلن وليد الضوي، مدير علاقات مستشفى إسنا التخصصي للحجر الصحي بجنوب الأقصر، الخميس، شفاء وخروج ١٢ حالة من مصابي فيروس "كورونا" عقب تحول نتائج تحاليهم من إيجابية إلى سلبية.





وقال "الضوي" في بيان، الخميس، إن الحالات غادروا المستشفى بعد تماثلها للشفاء وسط فرحة كبيرة والتقاط الصور التذكارية مع أطقم الأطباء والتمريض.





جدير بالذكر أن نسب الشفاء في مستشفى العزل الصحي بإسنا من أكبر نسب الشفاء على مستوى الجمهورية.





كان المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، اصدر قرارًا بعزل عقارين بضواحي المحافظة بناء علي العرض المقدم من مديرية الشئون الصحية بظهور عدة حالات إيجابية بفيروس كورونا بهما، والعقارين إحداهما بشارع السوق والأخر بمنطقة الكرنك القديم، حيث ينفذ السكان عزلًا اجباريًا بالمنزل لمنع الاختلاط بالمواطنين، ما يحد من انتشار العدوي الفيروسية.





وأصدر محافظ الأقصر التعليمات الفورية للجهات الأمنية ومديرية الصحة والتضامن الإجتماعي والتموين باتخاذ ما يلزم كل في مجاله لتنفيذ العزل الإجباري بالعقارين المذكورين.





يأتي ذلك في اطار تعليمات رئيس مجلس الوزراء باتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان حماية المواطنين من خطر انتشار فيروس كورونا.