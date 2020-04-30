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منوعات

الأمير هاري: أشتاق للحياة العسكرية.. صور

الخميس 30/أبريل/2020 - 01:19 م
صدى البلد
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مريم صليب
قرر الأمير هاري في مطلع العام الحالي أن يترك القصر الملكي في بريطانيا، وأن يترك ألقابه وحياته كأمير في القصر الملكي ويعيش حياته هو وزوجته بعيدا عن أضواء العائلة الملكية. 

شق الأمير هاري طريقه خارج القصر في مارس من العام الحالي، واتخذت الملكة إليزابيث إجراءات بعد إصرار الأمير على الانفصال والتخلي عن مسئولياته الملكية، وأبرزها تجريده من منصبه في الجيش البريطاني. 

وفقا لما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية، قال الأمير هاري إنه يشتاق للحياة العسكرية ورتبته في الجيش البريطاني وأصدقائه داخل الجيش، وعبر عن اشتياقه لتلك الأوقات الجميلة التي قضاها معهم. 

عبر الأمير هاري، في تصريحات صحفية له، أنه بالرغم من وجوده في الولايات المتحدة واستقراره مع زوجته وابنه ارتشي، إلا أنه يشتاق للحياة العسكرية في بريطانيا. 

أوضح الأمير هاري أنه حاليا يعيش حياة مستقرة مع زوجته ميجان البالغة من العمر 38 عاما، إلا أن حياته داخل الجيش، والعمليات التي كان يقوم بها أثناء خدمته تلاحقه في ذاكرته أثناء النوم. 
الأمير هاري: أشتاق للحياة العسكرية.. صور
الأمير هاري: أشتاق للحياة العسكرية.. صور
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