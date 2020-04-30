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أخبار البلد

مصر تستعرض تجربتها للاستجابة السريعة للاحتياجات الخاصة للمرأة أثناء انتشار فيروس كورونا

الخميس 30/أبريل/2020 - 01:54 م
مايا مرسي
مايا مرسي
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أمل مجدى
شاركت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومي للمرأة أمس فى الاجتماع بالنظام الرقمى الذى نظمته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية oecd لفريق العمل المعني بمراعاة احتياجات المرأة والحوكمة، فيما يتعلق بالاستجابة لأزمة فيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩.

حيث استعرضت الدكتورة مايا مرسى التقرير الأول الذي أعدته جمهورية مصر العربية لرصد السياسات والبرامج الداعمة للمرأة والتى اتخذتها الدولة المصرية خلال الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد في الفترة من 14 مارس حتى 6 أبريل 2020، مؤكدة أن هذا التقرير جاء بهدف رصد ومتابعة جميع السياسات والإجراءات الصادرة الداعمة للمرأة المصرية في ضوء الجهود المبذولة للحد من انتشار الفيروس.

ويعد مرجعًا لجميع السياسات الصادرة المتعلقة بالمرأة والتي يمكن استخدامها من قبل متخذي القرار من أجل رؤية أكثر شمولًا تساهم في توضيح الحقائق التى يمكن الاستناد عليها عند اتخاذ القرار مستقبلا، وتوثيق الجهود وتسليط الضوء على نتائج الجهود المنسقة للحكومة بشأن السياسات المتعلقة بالنساء لحمايتهن وعائلاتهن من فيروس كورونا المستجد، بالإضافة الي تفعيل تلك السياسات بتصميم البرامج والمبادرات الداعمة واللازمة.

وأشارت الدكتورة مايا مرسي أن الدولة المصرية عملت منذ بدء اتخاذها إجراءات وتدابير مشددة لاحتواء ومكافحة انتشار  فيروس كورونا المستجد طبقا لمعدل سرعة انتشاره على الاهتمام بجميع الفئات المحتمل تضررها من اتخاذ هذه الإجراءات والتدابير، وحرصت الدولة بشكل خاص على ادماج جميع احتياجات المرأة المصرية في جميع مراحل صنع واتخاذ القرارات المطلوبة وتنفيذ البرامج وذلك لضمان حمايتها من جميع التداعيات الاجتماعية والاقتصادية والنفسية لفيروس الكورونا المستجد.

كما تحدثت الدكتورة مايا مرسي عن ورقة السياسات والبرامج المقترحة بشأن خطة الحكومة للاستجابة السريعة للاحتياجات الخاصة للمرأة أثناء انتشار فيروس كورونا المستجد والتى أعدتها مصر وتتضمن تحليلًا للوضع القائم، وتتضمن أيضًا عددًا من المقترحات لتدابير الإستجابة سواءً على مستوى الاستجابات الفورية أو متوسطة المدى للوزارات والجهات المعنية في إطار أربعة محاور تتمثل فى التأثير على المكون الإنسانى "الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية والدعم النفسي".

وفعالية المرأة واتخاذ القرار "القيادة والحماية من العنف"، والتأثير على الفرص الاقتصادية، وأخيرًا تعزيز البيانات والمعرفة، كما تم تدشين "مرصد السياسات والبرامج المستجيبة لاحتياجات المرأة خلال جائحة  فيروس كورونا المستجد".

واختتمت الدكتورة مايا مرسى كلمتها بمقترح ضرورة اعداد دراسة تتضمن طرق التعامل مع السيناريوهات المتوقعه لما يمكن أن يكون عليه الوضع الجديد بعد انتهاء أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد.

جدير بالذكر أن الاجتماع استهدف رسم خطط لاحتياجات المرأة خلال أزمة جائحة كورونا على المدى القصير والمتوسط.
مصر تستعرض تجربتها للاستجابة السريعة للاحتياجات الخاصة للمرأة أثناء انتشار فيروس كورونا
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