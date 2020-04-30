AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

تذكرت أيام ميدان التحرير والاتحادية.. أنيسة حسونة تشيد بمسلسل الاختيار

الخميس 30/أبريل/2020 - 12:38 م
صدى البلد
Advertisements
ميرنا محمود

نشرت النائبة أنيسة حسونة عضو مجلس النواب تويتة جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تشيد فيها بمسلسل الاختيار.


وكتبت أنيسة حسونة: "الاختيار عبارة عن مشاعر مختلطة من الفخر والإنتماء والحزن والشجن ، حالة من التوتر الشديد أثناء مشاهد المعارك كأننا نعيش هذة اللحظات مرة ثانية وتذكر لأيام ميدان التحرير والإتحادية ٣٠ يونيو ، ربنا يحمي أبطالنا ومحاربينا الشجعان ويرحم الشهداء الأبرار وتعيشي يا مصر دايما مرفوعة الرأس".


وقالت النائبة البرلمانية أنيسة حسونة، إنها تتبنى حملة تهدف إلى تشجيع المصريين على التبرع بالدم، مشددًا على أن الهلع غير المبرر لدى البعض بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، تسبب في حدوث نقص شديد في مراكز التبرع والمستشفيات


وأضافت حسونة أن هذا الموضوع فى غاية الأهمية ولا يجب أن نتركه دون تحذير وتحفيز للمواطنين من أجل أن يتبرعوا بدمائهم من أجل خدمة المرضى والمقبلين على العمليات الجراحية


مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم محمد إمام آسر ياسين ومحمد رجب وإياد نصار وكريم محمود عبد العزيز وماجد المصرى وصلاح عبد الله ورامز أمير وحازم سمير ومحمد عز ومها نصار وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى.


وتدور أحداث المسلسل حول قصة حياة أحمد صابر المنسي ويظهر بطولته الحربية، فضلا عن أنه يركز أيضا على دور الجيش فى حماية الوطن.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محمود توفيق مهنئا وزير الدفاع ورئيس الأركان: ستظل تضحيات شهدائنا محفورة فى وجدان المصريين

البرلمانية أنيسة حسونة تكشف كواليس تكريمها من قرينة الرئيس السيسي

زوج البرلمانية أنيسة حسونة يحكي قصة كفاحها مع السرطان.. فيديو

أنيسة حسونة تروي كواليس نشأتها: أسرتي شجعتني على اختيار ما أحب والتحقت بالخارجية

أنيسة حسونة: تأثرت بتجربة مجدي يعقوب في إنشاء مؤسسة لعلاج الفئات الأقل حظا

أنيسة حسونة تكشف سر نجاح مؤسسة مجدى يعقوب لعلاج أمراض القلب.. فيديو

ترشيحاتنا

أجيري يكشف عن طلبات محمد صلاح في أمم أفريقيا 2019

تجاوز المليون شخص.. بشرى سارة عن شفاء كورونا حول العالم

تحرك عاجل من البرلمان لتأجيل امتحانات الثانوية العامة

ضعي كيسًا مملوءًا بالماء أمام النافذة واطردي الذباب من منزلك

البرنس للكبدة داخل فيلا ياسمين صبري وأبو هشيمة.. شاهد

السيسي يصدر ٤ قرارات جمهورية.. تعرف عليها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. خروج 12 حالة من مستشفى عزل إسنا

بعد تصريحات تامر هجرس الجريئة عن زوجته.. صور تكشف جمالها

شاهد فيراري SF90 Stradale الخارقة أثناء اختبارها .. صور