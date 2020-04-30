تذكرت أيام ميدان التحرير والاتحادية.. أنيسة حسونة تشيد بمسلسل الاختيار

نشرت النائبة أنيسة حسونة عضو مجلس النواب تويتة جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تشيد فيها بمسلسل الاختيار.





وكتبت أنيسة حسونة: "الاختيار عبارة عن مشاعر مختلطة من الفخر والإنتماء والحزن والشجن ، حالة من التوتر الشديد أثناء مشاهد المعارك كأننا نعيش هذة اللحظات مرة ثانية وتذكر لأيام ميدان التحرير والإتحادية ٣٠ يونيو ، ربنا يحمي أبطالنا ومحاربينا الشجعان ويرحم الشهداء الأبرار وتعيشي يا مصر دايما مرفوعة الرأس".





وقالت النائبة البرلمانية أنيسة حسونة، إنها تتبنى حملة تهدف إلى تشجيع المصريين على التبرع بالدم، مشددًا على أن الهلع غير المبرر لدى البعض بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، تسبب في حدوث نقص شديد في مراكز التبرع والمستشفيات.





وأضافت حسونة أن هذا الموضوع فى غاية الأهمية ولا يجب أن نتركه دون تحذير وتحفيز للمواطنين من أجل أن يتبرعوا بدمائهم من أجل خدمة المرضى والمقبلين على العمليات الجراحية.





مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم محمد إمام آسر ياسين ومحمد رجب وإياد نصار وكريم محمود عبد العزيز وماجد المصرى وصلاح عبد الله ورامز أمير وحازم سمير ومحمد عز ومها نصار وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى.





وتدور أحداث المسلسل حول قصة حياة أحمد صابر المنسي ويظهر بطولته الحربية، فضلا عن أنه يركز أيضا على دور الجيش فى حماية الوطن.