فضيحة بالفيديو في البيت الأبيض.. لقاح سري لـ كورونا يضع أمريكا بموقف محرج ويرجح نظرية المؤامرة

نشرت وسائل الإعلام الأمريكية اليوم الخميس تفاصيل الفضيحة المداوية التي جرت فى البيت الأبيض حول وجود لقاح سري لـ كورونا وضع أمريكا فى موقف محرج ورجح نظرية المؤامرة.





وأثار حوار بين صحفيين ألتقطه الميكروفون في غرفة المؤتمرات في البيت الأبيض، ردود فعل واسعة بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدين نظرية المؤامرة عن وجود لقاح سري ضد فيروس كورونا الجديد أو كوفيد19.





وتحدث كبير مراسلي قناة فوكس الأمريكية في البيت الأبيض، "جون روبيرتس"، ومصور صحيفة نيويورك تايمز، "دوج ميلز"، قبل بدء الملخص الإعلامي اليومي، حيث قال الأخير في مقطع الفيديو المتداول "إننا جميعا تلقينا اللقاح" في رد على روبيرتس الذي طلب منه خلع الكمامة الصحية، بتاريخ 21 أبريل.





وعقب روبيرتس على مقطع الفيديو المنتشر خلال الأيام الماضية، في تصريح أدلى به إلى وكالة "أسوشيتد برس" الامريكية وأعاد نشر التقرير على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، وجاء فيه: "الحقيقة: قبل بدء المؤتمر الصحفي لفريق عمل البيت الأبيض لمواجهة فيروس كورونا، أطلع روبيرتس صديقه ميلز على دراسة جديدة من جامعة جنوب كاليفورنيا، ووفقا للدراسة فإن عدد إصابات فيروس كورونا في لوس انجلوس أكبر بكثير مما هو معلن".





وأضاف أن ما سبق كان مقطعا مجتزأ من الحوار، قبل أن يكمل ميلز ويسأل روبيرتس: "ماذا تعلم يا صاحبي؟" قبل أن يجيبه قائلا: "يمكنك نزع الكمامة فمعدل الوفيات هو 0.1 إلى 0.3 وفقا لـUSC (جامعة جنوب كاليفورنيا)"، قبل أن يرد ميلز مجددا ويقول ممازحا: "حقا؟ هذا مطمئن، الكل هنا أخذ اللقاح على أي حال".



