رغم مخاوف الكورونا.. بائع التمر الهندي والسوبيا بطور سيناء: المشروبات طقوس رمضانية

رغم ما تعانيه البلاد من مواجهة فيروس كورونا، إلا أن باعة المشروبات الرمضانية ينتشرون بشارع المنشية بطور سيناء عصرا وقبل موعد الغلق طبقا للإجراءات الاحترازية والوقائية لوباء كورونا يبيعون مختلف المشروبات الرمضانية "التمر الهندي - عرقسوس - السوبيا".





يقف قبيصي عبد المطلب مرتديا الطربوش الأحمر ينادي على المشروبات الرمضانية ويقبل عليه المواطنون للشراء.





قبيصي جاء من الصعيد، وهو حاصل على كلية آداب وباحث في الدراسات العليا لنيل درجة الماجستير.





يقول قبيصي إن تلك المشروبات اعتاد المصريون شربها في رمضان على الإفطار، حيث إنها تروي العطش، مشيرا إلى أن تلك المشروبات أصبحت من روحانيات رمضان.





وأضاف أنه رغم مخاوف فيروس كورونا، يقبل الصائمون على شراء تلك المشروبات الرمضانية، ومنهم من يأخذها في أوانٍ منزلية وزجاجات يحضرون بها.





وأكد عبد المطلب أن شهر رمضان شهر خير للجميع ويكرم الله فيه عباده المخلصين المجتهدين الساعين للرزق الحلال.





اقرأ أيضا:







