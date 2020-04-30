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رياضة

ليفربول يصارع إنتر ويوفنتوس للحصول على فيرنر

الخميس 30/أبريل/2020 - 01:11 م
فيرنر
فيرنر
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عبدالله هشام
دخل فريق يوفنتوس في منافسه قوية مع انتر ميلان الإيطالي ونادي ليفربول الإنجلزي للحصول على خدمات تيمو فيرنر لاعب فريق لايبزيج الألمانى خلال فترة الانتقالات الصيفية القاديمة.

وطبقا لتقرير نشرته صحيفة سكاي سبورت فإن الأندية الثلاثة تتصارع لضم المهاجم ودعم الصفوف خلال الفترة المقبلة بعد الأداء القوي الذي ظهر به في مختلف البطولات المحلية والقارية.

وحاول فريق ليفربول الانجليزي العام الماضي ضم اللاعب مجانان الاانه قام بتجديد عقده مع الفريق الألماني لكنه سيخرج الموسم الحالي حال تقديم عرض مالى قوي. 

وأشارت الصحيفة أن وكيل اللاعب حدد 70 مليون يورو قيمة انتقال اللاعب من لايبزيج لـ أي فريق آخر خصوصا بعدما اتجهت أنظار برشلونة إليه ليكون الصفقة البديلة لمارتينيز لاعب انتر ميلان. 

جدير بالذكر أن فيرنر لعب 36 مباارة مع لايبزيج في جميع المسابقات وسجل 27 هدفا وصنع 12 لزملائه .
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