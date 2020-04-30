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أخبار البلد

مركز التنبؤ بوزارة الرى يكشف توقعات الأمطار حتى يوم الأحد

الخميس 30/أبريل/2020 - 12:39 م
صدى البلد
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أمل مجدى
تشير نتائج نماذج التنبؤ بالإمطار بمركز التنبؤ بقطاع التخطيط وخرائط الامطار التابع لوزارة الموارد المائية والرى على جمهورية مصر العربية خلال الفترة من 30 أبريل وحتى 2 مايو ٢٠٢٠ إلى أنه من المتوقع عدم سقوط أمطار.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية قد أعلنت أن طقس اليوم الخميس، سيشهد ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة على كافة أنحاء البلاد، ويكون الطقس معتدلا نهارا باردا ليلا، مصحوبا بشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة تنشط أحيانا على القاهرة الكبرى والوجه البحري. 


بينما يظل الطقس مائل للحرارة على محافظات شمال الصعيد نهارا يصاحبه شبورة مائيه صباحا على الطرق، ويكون بارد ليلا، بينما يظل حار خلال ساعات النهار على محافظات الجنوب.
ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة غدا، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 28 للعظمى و 14 للصغرى، وعلى السواحل تكون 24 للعظمى والصغري 15، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحرالأحمر 31 للعظمى و19 للصغرى، وعلى شمال الصعيد 32 للعظمى و19 للصغرى، وعلى جنوب الصعيد 34 للعظمى 20 للصغرى.
مركز التنبؤ بوزارة الرى يكشف توقعات الأمطار حتى يوم الأحد
مركز التنبؤ بوزارة الرى يكشف توقعات الأمطار حتى يوم الأحد
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