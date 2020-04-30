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أخبار البلد

ماذا كانت تصنع والدة البابا تواضروس لجيرانها في رمضان؟ تعرف على ذكرياته

الخميس 30/أبريل/2020 - 01:15 م
البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني
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سامح سلام
قدم قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، التهنئة لجموع المصريين بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، لافتا إلى أن له ذكريات جميلة مع شهر رمضان، وأنه يحب الكنافة والقطايف، التي تشتهر في هذا التوقيت من كل عام.

وقال البابا تواضروس، في تصريحات تليفزيونية له، إن مشهد صنع الكنافة اليدوية كان يثير إعجابه في فترة الطفولة، وإنه كان يهوى ويتابع فوازير رمضان عبر الإذاعة، وكانت تدعو لإعمال العقل، مشيرا إلى أن أسرته كانت علاقتها طيبة بجيرانهم المسلمين، وكانت والدته تعد الطعام لجيرانها في هذا الشهر الكريم.

وحول دراسته ومسيرته التعليمية، أوضح أنه خريج كلية صيدلة جامعة الإسكندرية، وأنه حرص في السنوات الأخيرة على زيارة الكلية، وعلاقته ما زالت جيدة بزملاء وأساتذة سنوات الدراسة، مؤكدا أن دراسة الصيدلة علمته الكثير.

وفيما يتعلق بكورونا، قال البابا تواضروس الثاني إن فيروس كورونا إنذار من الله ورسالة للإنسان على أنه ضعيف، لأن الإنسان تكبر في عيون نفسه وتناسى الخالق وأنه رسالة أيضا لإيقاظ البشر.

وكانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اتخذت مجموعة من الإجراءات للوقاية من فيروس كورونا، أهمها تعليق جميع الصلوات الطقسية والأنشطة واقتصار حضور الجنازات على أسرة المتوفى فقط ضمن الإجراءات الاحترزاية التى يتم تطبيقها في جميع الكنائس على مستوى الجمهورية.
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