أثارت جدلاً واسعاً.. ورطة انتخابات اتحاد الكرة في قبضة الخبراء

سادت حالة من الجدل حول اقامة انتخابات لمدة عام واحد يليها إجراء انتخابات آخرى عقب الدورة الأوليمبية على أن تكون لمدة ٤ سنوات.





اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني لم تستطع الاعلان حتى هذه اللحظة عن موعد انعقاد فعاليات الجمعية العمومية العادية القادمة على أن يتم تحديد موعد لإجراء انتخابات الجبلاية المقبلة بسبب تداعيات فيروس كورونا المنتشر فى ربوع دول العالم.





البعض من الخبراء قاموا بطرح حلولا لأزمة انتخابات للجبلاية وآخرين يتمسكون بإقامتها لمدة 4 سنوات رافضين مبدأ إجراؤها على مرتين.





"صدى البلد" يرصد آراء الخبراء حول أزمة انتخابات محلس إدارة الجبلاية القادم.





فى البداية أكد الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة عبر تصريحات تليفزيونية أن إتحاد الكرة ليس ذو طبيعة خاصة وفقا لقانون ٧١ لسنة ٢٠١٧.





قال وزير الشباب والرياضة:"انتخابات اتحاد الكرة مثل باقي الاتحادات ستجري لمدة عام واحد وهذا ما سيحدث و اتحاد كرة القدم ليس ذو طبيعة خاصة وفقًا لقانون رقم 71 لسنة 2017".





من جانبه علق المهندس احمد مجاهد عضو إتحاد الكرة السابق على التفسيرات التى أشارت إلى إجراء انتخابات مجلس الجبلاية لمدة سنة ثم يليها انتخابات أخرى بعد الدورة الأوليمبية لمدة ٣ سنوات وقال:" انتخابات اتحاد الكرة القادمة ستفرز عن مجلس لمدة اربع سنوات و التأجيل الاستثنائي للدورة الاوليمبية لن يؤثر ".





تابع:" مع احترامي لتفسيرات ان الانتخابات لمدة سنة و هناك انتخابات أخرى بعد الدورة الاوليمبية فهل لو اجريت الانتخابات في الصيف و موعد الدورة تم تحديده مثلا في نوڤمبر كنا سنعيد الانتخابات بعد شهرين".





أضاف:" وماذا لو كان المجلس السابق مستمرا و لم يستقل هل كان سيستمر لسنة خامسة و ماذا لو ألغيت الدورة الاوليمبية و لو افترضنا صحة التفسير و هو غير صحيح فهل سنكون الدورة مقسمة سنة ثم ثلاث سنوات و من دخل لمدة سنة ستحتسب دورة و الثلاث سنوات دورة أخرى بمعنى ٢ في ١ !!..









فيما طرح الدكتور محمد فضل الله مستشار اللواءح الريناضية ٣ حلول لخروج إتحاد الكرة من أزمة اقامة انتخابات مجلس ادارة الجبلاية لمدة عام ثم يليها انتخابات أخرى بعد انتهاء الدورة الأوليمبية وقال ..انت امام ثلاث احتمالات لاتحاد الكرة كلها صحيحه الأول منها .. مد فترة اللجنة الخماسية من خلال موافقة رسمية من الفيفا والثاني يشمل اجراء الانتخابات فى ٢٠٢٠ لمدة أربع سنوات والأخير يتضمن إجراء انتخابات بعد اولمبياد طوكيو ٢٠٢١.





لفت الى ان اللجنة الأولمبية الدولية أعطت الحق لكافة اللجان الأولمبية الوطنية أن تنسق مع الاتحادات الرياضية الاولمبية اما أن تقام الانتخابات فى موعدها ٢٠٢٠ بالنسبة للاتحادات الرياضية التى استنفذت مدة أربع سنوات او تؤجل الانتخابات برمتها الى مابعد طوكيو ٢٠٢١ وهذا الامر هو شأن بين اتحاد كرة القدم وجمعيته العمومية واللجنة الأولمبية المصرية وجمعيتها العمومية.





بينما اكد محمد الماشطة المستشار القانوني لاتحاد الكرة أن إقامة انتخابات اتحاد الكرة لمدة عام واحد، يحتاج إلى دراسة متأنية لاسيما وأن قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، ينص على أن الدورة 4 سنوات، ولائحة اتحاد الكرة تؤكد أن الانتخابات بعد الدورة الأولمبية "صيفا " خاصة أنه تم تأجيل الأولمبياد لمدة عام ليقام في 2021.



وتساءل محمد الماشطة قائلا.. هل الدورة الأولمبية في 2024 ستقام في موعدها أم ستؤجل إلى 2025؟ وأري أن الموقف القانوني لو تم اجراء الانتخابات وفق قانون الرياضة سيتم إجراؤه بعد سنة، ولكن هذا سيأخذنا لمسألة الطعون ولابد من استقراره ولو عدلنا اللائحة من الممكن أن تجرى الانتخابات في أغسطس أو سبتمبر والاقرب للصواب أن تقام الانتخابات بعد الدورة الأولمبية.

