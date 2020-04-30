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محافظات

منعا لانتشار الوباء.. محافظ كفر الشيخ يقرر استمرار عزل قرية كفر العجمي

الخميس 30/أبريل/2020 - 01:06 م
عزل قرية كفر العجمي
عزل قرية كفر العجمي
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محمود زيدان
أصدر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، الخميس، القرار رقم 412 لسنة 2020م، باستمرار العمل بالقرار رقم 389 لسنة 2020م بشأن عزل قرية كفر العجمي التابعة لمركز ومدينة بيلا.

وتضمن قرار محافظ كفر الشيخ، استمرار عزل القرية، حتي 6 مايو المقبل بالتنسيق مع مديرية الصحة بكفرالشيخ، تنفيذًا للإجراءات الاحترازية والخطة الوقائية الاستباقية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكد محافظ كفرالشيخ، على استمرار أعمال التطهير والتعقيم للقرية بصفة دورية في كافة الشوارع والمنازل والمباني بالقرية بما يضمن سلامة وصحة مواطنيها.

وأشار نور الدين، إلى أن المحافظة ملتزمة بتقديم كافة أنواع الدعم والمساعدة، وتوفير احتياجات الأهالي من السلع الغذائية وكافة الأدوات والمستلزمات اللازمة لعمليات التطهير والتعقيم
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