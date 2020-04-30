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أخبار العالم

توضيح من "التأمينات السعودية" بشأن صرف التعويضات حال العودة إلى العمل

الخميس 30/أبريل/2020 - 01:02 م
ساند
ساند
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عبدالله قدري
قالت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالسعودية، أن العودة للعمل بعد السماح لبعض الأنشطة لا تؤثر على استحقاق المستفيدين المواطنين العاملين في منشآت القطاع الخاص من صرف تعويض "ساند".

وفي بيان لها، أكدت التأمينات أن اللجنة درست الظروف والأحداث المتغيرة في موضوع ممارسة الأعمال وفق ما تراه الأجهزة المعنية في الدولة وما تم إقراره أخيرًا بالسماح لبعض الأنشطة بمزاولة الأعمال.

وقالت صحيفة عكاظ، إن اللجنة قررت أن العودة للعمل لا تؤثر على استحقاق المستفيدين من صرف التعويض المقرر صرفه في أول شهر مايو وأول شهر يونيو من العام الحالي ما لم يصدر أي تطور في فتح مجال الأعمال بشكل أكبر، بشرط أن يكون إجراء العودة للعمل متفقًا عليه بين العامل وصاحب العمل بما يشمل التعويض المناسب جراء الممارسة الجزئية للعمل.
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