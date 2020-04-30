نقل مسن بلا مأوى إلى دار عقيلة السماع بحلوان.. صور

رصد فريق البرنامج القومي لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى بمحافظة القاهرة رجل مسن بلا مأوى يفترش شوارع مدينة نصر.





وعلى الفور تدخل الفريق وتم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة لتعقيم الحالة.





وبالحديث معه تبين المسن يدعى "خ . ع" يبلغ من العمر خمسين عامًا وترجع أصوله لمحافظة المنوفية ولديه أسرة أسأت معاملته منذ الصغر، وكان يتم إجباره على العمل منذ نعومة أظافره، الأمر الذي حال بينه وبين استكمال دراسته خصوصا بعد أن غادر المنزل وهو فى الصف الثانى الثانوى الأزهرى وتفاقمت خلافاته الأسرية افترش الشوارع على مدار سنوات حتى استقر به المطاف بشوارع مدينة نصر.





على الفور قام الفريق بعمل جلسة نفسية للحالة وتوعوية بمخاطر الشارع فاستجابت الحالة للدمج المؤسسي وعلى الفور تم الانتقال بالحالة لمستشفى حلوان العام لتوقيع الكشف الطبي والتأكد من سلامة صحته وأنه خال من أى عدوى قد تصيب نزلاء الدار بأى ضرر ومن ثم تم الانتقال به إلى دار عقيلة السماع بحلوان بهدف توفير أفضل حياة كريمة له.





وفي ذات الإطار أنقذ فريق أطفال بلامأوي بالقاهرة فتاة تبلغ من العمر 19 عاما ومعها طفل رضيع بجوار قسم عين شمس بالقاهرة، وتبين من خلال دراسة حالتها الأولية أن الفتاة تدعى "ع.ع" ومعها طفلة رضيعة عمرها 6 أشهر وتنام في الشارع منذ 3 أيام بعد طردها من المنزل.





وتم التواصل مع ادارة شئون المرأة بمديرية التضامن الاجتماعي وتم نقل الفتاة بمركز استضافة المرأة المعنفة بالجولف وتقديم خدمات الدعم النفسي على أن يتم وضع خطة وبرنامج متكامل لحل مشكلة الفتاة بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة وإدارة شئون المرأة.