استغلي رمضان لتعليم طفلك تلك القيم.. فيديو

صفات عديدة من السهل أن نزرعها ونرسخها فى نفوس أطفالنا خلال شهر رمضان، لإعادة بناء شخصية طفلك فهم يمتصون كل التصرفات والسلوكيات من آبائهم سريعًا، لذا يجب الحرص يوميًا فى رمضان على تعليمهم قيمة جديدة فهذا أفضل شيء علينا أن نزرعه فى أطفالنا.





قيمة العدل





وأكدت مي عبد الهادي، الباحثة التربوية، أن يمكن لللأم تعليم أطفالها قيمه العدل عندما تقوم هى نفسها بالحرص على تطبيق تلك القيمة بين أطفالها.

وحذّرت الآباء والأمهات من التفرقة بين أبنائهم، مؤكدة أن الأم التي تقوم بالعدل بين أطفالها، سرعان ما يكتسب أطفالها هذه الصفة منها، والعكس صحيح.





قيمة "الإصغاء"





أكدت مى عبد الهادى ، استشارى علم النفس التربوى ، أن قيمة "الإصغاء" من القيم الهامة التي تغفل كل أم تعليمها لابنها.





وهناك عدة نصائح للأمهات من أجل الانتباه لموعد تعليم أبنائهن هذه القيمة، ومنها الابتعاد عن أسلوب التهديد والتعنيف المستمر للطفل؛ لأن ذلك يجعله لن يتقبل النصيحة؟





كذلك إذا كانت في الحديث بعض الكلمات غير المفهومة؛ لا بدّ من تعويده على عدم تمريرها، وإنّما الانتظار حتى الانتهاء للاستيضاح عمّا يريد فهمه.



