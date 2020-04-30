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سيارات

عروض وهدايا مجانية لسائقي النقل من شل.. في ظل انتشار كورونا

الخميس 30/أبريل/2020 - 03:59 م
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عزة عاطف
في ظل ما تشهده مصر من تفشي فيروس كورونا المستجد، يبذل سائقو سيارات النقل جهودًا واسعة في نقل احتياجات المواطنين على الطرق، ونتيجة لذلك قررت شركة "ريميولا مصر" التعبير عن شكرها لسائقي النقل بعروض جديدة.

قدمت شركة ريميولا عددا من العروض الجديدة داخل مراكز «شل» لسائقي النقل تكريمًا لما يبذلونه من جهد على الطرق في ظل انتشار كورونا وخلال شهر رمضان الكريم.

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تضمنت العروض تقديم 50 ألف غيار زيت R4X 5 لتر مجاني لجميع سائقي السيارات النقل في مصر داخل مراكز شل المعتمدة ومسابقة لاستلام الهدايا المجانية.

طرق الاستفادة من عروض شل الجديدة
يمكن للسائقين ملء استمارة إلكترونية عبر الموقع الرسمي للشركة، من أجل الحصول على كود خاص للمشاركة في مسابقة تقدمها شل.

يتوجه السائقون الفائزون إلى أقرب مراكز معتمدة لـ "شل" من أجل استلام هدايا مجانية تقدمها الشركة.
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عروض وهدايا مجانية لسائقي النقل من شل.. في ظل انتشار كورونا

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