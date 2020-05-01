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برلمان

بعد طلب الحصول على قرض جديد.. برلماني: لن يؤثر على الأسعار

الجمعة 01/مايو/2020 - 02:01 ص
صندوق النقد الدولي
صندوق النقد الدولي
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عبد الرحمن سرحان

أكد النائب يوسف الشاذلي وكيل لجنة الاتصالات والتكنولوجيا والمعلومات بمجلس النواب، أن قرض صندوق النقد الدولي الجديد الذي طلبته مصر لن يؤثر على حياة الناس، ولن يؤدي إلى زيادة الأسعار.

 

 وقال الشاذلي، في تصريحات له، إن وجود برنامج مالي جديد والحصول على قرض من صندوق النقد، أمر ضرور نتيجة الظروف الطارئة التي تمر بها البلاد كما أنها تعد خطوة استباقية فقط تحسبا للمستقبل.


 وأضاف عضو مجلس النواب، أن التداعيات السلبية لفيروس "كورونا" لم تؤثر فقط على الاقتصاد الوطنى، بل الاقتصاد العالمى أيضًا، وهو ما جعل الحكومة تفكر فى اتخاذ خطوة استباقية بشكل سريع لتعزيز قدراتها على مواجهة هذه التداعيات.

 

وتابع قائلًا: "كما أن هذه الخطوة تستند على نجاح تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي؛ وللحفاظ على استمرار المكتسبات والنتائج الإيجابية التى حققها الاقتصاد المصرى طيلة السنوات الماضية".

 

تقدمت الحكومة والبنك المركزى بطلب حزمة مالية من صندوق النقد الدولي، طبقًا لبرنامج أداة التمويل السريع «RFI» وبرنامج اتفاق الاستعداد الائتماني «SBA»، لتعزيز قدراتها على مواجهة أزمة فيروس "كورونا" المستجد، في خطوة استباقية تستند على نجاح تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى؛ للحفاظ على استمرار المكتسبات والنتائج الإيجابية التي حققها الاقتصاد المصري، فى ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها كل دول العالم وتطورات الأوضاع العالمية، وقد وصلت المباحثات بشأن هذا الطلب إلى مرحلة متقدمة.  

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