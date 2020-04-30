الإخوان وراء حملات المقاطعة.. الفلاحين: المنتجات الزراعية المصرية آمنة

قال حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن معظم دول العالم تتهافت على المنتجات الزراعية المصرية لجودتها العالية، وزاد الطلب على المنتجات الزراعية المصرية خلال أزمة كورونا من معظم دول العالم.









وأضاف حسين عبد الرحمن أبو صدام أ ن نظام التصدير المصري والحجر الزراعي لا يسمحون بتصدير أي منتجات زراعية غير مطابقة للمواصفات الدولية، وقبل التأكد من سلامتها وخلوها من متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة والآفات الضارة ومنحها الشهادات الزراعية اللازمة.









ولفت أبو صدام إلى أن جودة المنتجات الزراعية شهدت بها دول العالم، مما جعلها تغزو القارة الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية، والتي تضع شروطا قاسية ومعايير قياسية لقبول أي منتجات زراعية إليها.









وأكد أن نجاح مصر لا يروق للجماعات الإرهابية، وقد أشعل قرار دولة الكويت تسهيل إجراءات دخول الصادرات الزراعية المصرية في الفترة الأخيرة الحقد والغل في قلوب جماعة الإخوان، فعمدوا إلى نشر الشائعات وبث الفتن للوقيعة بين مصر ودولة الكويت الشقيقة، رغبة في الإضرار بالمصالح المصرية الكويتية.









وتابع: "باءت كل هذه المحاولات بالفشل نتيجة طبيعية لقوة العلاقات المصرية الكويتية والقدرة الكبيرة للجهات الرقابية في البلدين لإظهار الحقيقة للرأي العام ووأد ودحر مزاعم المغرضين الوهمية، حيث سارعت هيئة الغذاء بالكويت بالتأكيد على سلامة المنتجات الغذائية والزراعية المصرية، وكذا الرد القاطع لوزارة الزراعة المصرية بعدم صحة هذه الشائعات جملة وتفصيلا، وأن المنتجات الغذائية والزراعية المصرية المصدرة لدولة الكويت الشقيقة ولكل دول العالم تخضع لإجراءات مشددة قبل التصدير للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك ومطابقتها للمعايير والمواصفات الدولية".









وأوضح أن المنتجات الزراعية المصرية تغذي أكثر من 100 مليون مصري وما يزيد على 5 ملايين مواطن من ضيوف مصر الأعزاء، وأن الصادارات الزراعية المصرية تخطت حاجز الـ 5.5 مليون طن عام 2019 ليأكل منها ملايين البشر في جميع أنحاءالعالم، وهذه الكميات لو وزعت على أهل الكويت الأشقاء تعادل أكثر من 1000 كيلو لكل مواطن كويتي، والذين يقل تعدادهم عن 5 ملايين نسمة.







