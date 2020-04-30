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أخبار العالم

الصحة العالمية: أوروبا لا تزال في قبضة جائحة فيروس كورونا

الخميس 30/أبريل/2020 - 03:27 م
صدى البلد
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أ ش أ
أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم /الخميس/، أن أوروبا لا تزال في قبضة الوباء، على الرغم من تراجع معدل الإصابات في عدد من الدول لا سيما إسبانبا، مضيفا أن "هذا الفيروس لا يرحم ويجب أن نظل يقظين ومثابرين وصبورين، كما يجب أن نكون مستعدين لتكثيف الإجراءات عند الحاجة".

وحذر رئيس مكتب المنظمة العالمية في أوروبا، الدكتور هانس كلو، حسبما نقلت قناة "العربية" الإخبارية، من أن القارة لا تزال "في قبضة" جائحة فيروس كورونا حتى مع تخفيف نحو ثلاثة أرباع دول القارة للإجراءات التقييدية.

وأكد كلو، أن الفضل في انخفاض الإصابات في القارة يعود إلى تدابير التباعد الاجتماعي، مضيفا: "يجب علينا مراقبة هذا التطور الإيجابي بعناية".

وأشار إلى أن إيطاليا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا لا تزال لديها أعداد كبيرة من الحالات، لافتا في الوقت ذاته إلى زيادة الحالات في بيلاروسيا وروسيا وكازاخستان وأوكرانيا.

وشدد على أن (كوفيد-19) لن يختفي في أي وقت قريب، موضحا أن "المنطقة الأوروبية تمثل 46% من الحالات المصابة و63% من الوفيات على مستوى العالم؛ فالمنطقة لا تزال في قبضة هذا الوباء تماما".

وكانت منظمة الصحة أكدت أكثر من مرة أن الفيروس المستجد قد يبقى لفترة طويلة.
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