AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بالانتخاب ولا بالتعيين.. هوية رئيس لجنة الحكام القادم تحت مجهر الخبراء

الخميس 30/أبريل/2020 - 02:50 م
عمرو الجنايني وجمال
عمرو الجنايني وجمال الغندور
Advertisements
يسري غازي
يتعرض رؤساء لجنة الحكام على مدار تاريخ الكرة المصرية إلى الإقالة لدى حدوث أي أزمات فى الموسم الكروي، أو يضطر إلى تقديم الاستقالة لعدم رضاه عن السياسات المتبعة داخل المنظومة القائمة على إدارة شئون الكرة المصرية.

اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، أسندت مؤخرا مهام القيام بإدارة لجنة الحكام إلى الثنائى وجيه أحمد والدكتور عزب حجاج عقب استقالة جمال الغندور، الرئيس السابق، من منصبه فى ظل تعليق النشاط الرياضى لمواجهة انتشار فيروس كورونا داخل البلاد.

"صدى البلد" يسلط الضوء على آراء خبراء التحكيم السابقين بشأن مقترح استقدام الرئيس القادم للحكام عن طريق الانتخاب أو التعيين.

فى البداية، أكد عصام عبد الفتاح، مسئول التطوير فى لجنة الحكام بالاتحاد الأ(الكاف)، أن مقترح استقدام رئيس لجنة الحكام الرئيسية فى اتحاد الكرة بدءا من الموسم القادم عن طريق إجراء انتخابات يشارك خلالها جموع قضاة الملاعب بمختلف الدرجات مرفوض تماما.

وقال عصام عبد الفتاح: "استقدام رئيس لجنة الحكام القادم عبر الانتخاب تساهم فى عمل تفرقة بين قضاة الملاعب ويتم خلالها منح أصوات من البعض لصالح المرشح وآخرين يمتنعون عن التصويت لصالحه ما يخلق نوعا من التشاحن".

وأضاف: "لا يوجد فى أى مكان فى العالم استقدام رئيس لجنة حكام بالانتخاب، كله بالتعيين عن طريق مجالس إدارات الاتحادات الأهلية".

من جانبه، علق ناصر عباس، الخبير التحكيمي، على مقترح استقدام رئيس لجنة الحكام الرئيسية فى اتحاد الكرة بدءا من الموسم القادم بالتعيين أم بالانتخاب وقال: "رئيس لجنة الحكام يجب أن يكون بالتعيين ولم يحدث أن جاء رئيس للحكام فى السابق عن طريق الانتخاب".

وقال إنه فى حالة إقرار مبدأ استقدام رئيس لجنة الحكام بالانتخاب ستكون هناك عملية تسديد فواتير، ولو تم إقرار الانتخاب ستكون كارثة بكل المقاييس.

وأضاف: "عليه العوض لو جاء رئيس لجنة الحكام بالانتخاب ويوجد جبهات وتفكك ورد الجميل"، لافتا إلى أن رئيس لجنة الحكام لا بد أن يكون حكما دوليا كبيرا ويتسم بالعدالة والشفافية فى طرح برامجه للنهوض بقضاة الملاعب.

فيما رفض سمير عثمان مقترح استقدام رئيس لجنة الحكام الرئيسية فى اتحاد الكرة بدءا من الموسم القادم عن طريق إجراء انتخابات يشارك خلالها جموع قضاة الملاعب بمختلف الدرجات.

 وقال سمير عثمان: "رئيس لجنة الحكام فى أى وقت لابد أن يكون حكما سابقا على أن يكون ملما بهموم وأزمات قضاة الملاعب والعمل على إيجاد حلول لها فى إطار الارتقاء والنهوض بالمنظومة التحكيمية". 

وشدد على أنه يرفض استقدام رئيس لجنة الحكام القادم عن طريق الانتخاب ولابد أن يتم اختياره عبر التعيين من أجل إفادة جميع عناصر المنظومة التحكيمية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خبير تحكيمي يحسم الجدل بشأن الاستعانة برئيس لجنة حكام من خارج الوسط

أيمن دجيش: فكرة اختيار رئيس لجنة الحكام من خارج الوسط مرفوضة

للقضاء على الشللية.. خبراء عن اختيار رئيس لجنة الحكام من الخارج: خط أحمر

سمير عثمان عن اختيار رئيس الحكام من الخارج: حديث مجال تحقيقه

ناصر عباس عن اختيار رئيس لجنة الحكام بالانتخاب الموسم القادم: كارثة بكل المقاييس

سمير عثمان يرفض تعيين رئيس لجنة الحكام بالانتخاب.. اعرف السبب

ترشيحاتنا

غضب وعدم احتفال.. صحيفة إنجليزية تكشف كواليس تراجع محمد صلاح عن الاعتزال دوليا بعد مونديال روسيا

أول صور لـ ياسمين صبري وأبو هشيمة بعد الزواج.. شاهد

فرمان فايلر.. أول المنضمين الجدد لكتيبة الأهلي الموسم المقبل

السيسي يصدر ٤ قرارات جمهورية.. تعرف عليها

حقيقة عودة رحلات مصر للطيران 16 مايو.. والإمارات وليبيا: دعم لمجهودات الجيش الوطني في مواجهة الإرهاب وإدانة للتدخل التركي.. الأبرز في الصحف الإماراتية

الصحة: بلازما المتعافين كلمة السر لعلاج فيروس كورونا.. ونناشدهم بالتبرع

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالكاجوال والشعر الكيرلي.. سمر يسري تتألق في أحدث ظهور لها

بعد الوقود والكهرباء.. مستقبل إنتاج سيارات تعمل بالهيدروجين

بالتاتو والمكياج الجريء.. 10 إطلالات لـ ياسمين رئيس أثارت جدلاً