رئيس حقوق البرلمان: وزير الشئون الإسلامية السعودي فضح الإخوان بنهبهم لأموال الجمعيات الخيرية

وجه النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب نائب رئيس حزب مستقبل وطن، تحية قلبية لوزير الشئون الإسلامية السعودي الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ لفضحه لجماعة الإخوان الإرهابية بعد تأكيده بكل صراحة ووضوح بان هذه الجماعة تختطف وتنهب الأموال باسم الجمعيات الخيرية.





وقال " عابد " فى بيان له أصدره اليوم إن الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ أصاب كبد الحق بتأكيده بأن الإخوان يمارسون جميع الشعائر الشيطانية من خيانة وغدر واختطاف للأموال باسم الجمعيات الخيرية ونحوها وأنهم بائعون لضمائرهم وأوطانهم بحفنة من المال المحرم ولا يتورعون عن امتطاء أى وسيلة من أجل أن يصلوا إلى مشروعهم اللعين فى محاولة لسلب الحكم المستقر وإبداله بحكمهم الإرهابى الدموى وطالب النائب علاء عابد من جميع الدول العربية ومختلف دول العالم اتخاذ جميع الإجراءات لتصنيف جماعة الإخوان الإرهابية كتنظيم ارهابى وتقديم جميع الأنظمة والدول التى تقوم بتشجيع وتمويل وتسليح وإيواء الإرهاب والإرهابيين على أراضيها الى المحاكمة العاجلة أمام المحكمة الجنائية الدولية وفى مقدمتها كل من النظامين الإرهابيين القطرى ممثلا فى تميم بن حمد والتركى ممثلا فى رجب طيب أردوغان.





تجدر الإشارة إلى أن الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ كان قد أكد فى تغريدة سابقة إلى تحزب هذه الجماعة مع الأعداء وتآمرها على الحكام والقادة محذرا من أن الإخوانيين يتظاهرون بالغيرة على بيوت الله بقصد إثارة الفتنة، وزرع الشك في نفوس الناس تجاه العلماء في كل ما يصدر منهم من فتاوى ونصح".



