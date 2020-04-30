بعد الكارثة.. حاكم كاليفورنيا يأمر بإغلاق جميع الشواطئ مجددا

من المقرر أن تقر ولاية كاليفورنيا إغلاق جميع الشواطئ والحدائق العامة مرة أخرى بعدما افتتحتها الأسبوع الماضي، بعدما احتشد الآلاف من الناس على الشواطئ دون أي التزام، وفق ما ذكرت صحيفة "ذا هيل".





ومن المتوقع أن يعلن القرار اليوم الخميس، وفقا لمذكرة أرسلت إلى رؤساء الشرطة في أنحاء الولاية وحصلت على نسخة منها شبكة "سي إن إن".





وقالت المذكرة إن مسؤولي الولاية أرادوا إعطاء إدارات الشرطة "تنبيه" حتى يتمكنوا من التخطيط لما هو قادم بمنع أي تجمعات.





وأشارت أيضًا إلى أن الازدحام في بعض الشواطئ في جنوب كاليفورنيا كان وراء هذه الخطوة.





واجتمع عشرات الآلاف من الناس على الشواطئ في مقاطعتي أورانج وفنتورا ، بعدما أعيد فتحهما بقيود معدلة.





وزار حوالي 90 ألف شخص شاطئ نيوبورت وحده خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي.





وأظهرت الصور أيضا حشود ضخمة تصطف على شاطئ هنتنجتون يومي السبت والأحد.





وتعد أمريكا أكبر بؤرة وبائية في العالم، بمليون مصاب و60 ألف حالة وفاة.