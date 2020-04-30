مكاتب بريد القاهرة: انتهاء صرف منحة العمالة غير المنتظمة لهذه الفئات العمرية.. فيديو





قال طارق حسين ، مدير الشئون البريدية بمنطقة شرق القاهرة إنه تم صرف منحة العمالة الغير منتظمة على مرحلتين الأولى كانت من

13 :16 إبريل أما الثانية فمن الفترة من 26 : 30 إبريل .





وأوضح ، مدير الشئون البريدية بمنطقة شرق القاهرة خلال تقرير خاص عبر فضائية اكسترا نيوز ، أن اليوم الخميس هو آخر أيام صرف منحة العمالة الغير منتظمة للفئات العمرية حتى 35 عامأ .





وأكد طارق حسين ، أن هيئة البريد بمنطقة شرق القاهرة تتبع كافة الإجراءات الوقائية الصحية الخاصة ب فيروس كورونا وذلك من خلال تأمين العاملبن بالإلتزام بإرتداء الكمامات الطبية .





ولفت ، مدير الشئون البريدية بمنطقة شرق القاهرة لإفتتاح 700 منفذ عن طريق التعاون مع وزارة التربية والتعليم ، شرطة البريد لتوفير أفراد امن فى كافة المنافذ للقيام باعمال الصرف وتوزيع الكمامات ، المطهرات ضمن الإجراءات الوقائية الصحية الخاصة ب فيروس كورونا .





وتابع ، طارق حسين ، مدير الشئون البريدية بمنطقة شرق القاهرة أن شركات النظافة تتعاون أيضأ مع المكاتب البربدية عن طريق التعقيم والتطهير اليومى لكافة مكاتب البريد .