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مكاتب بريد القاهرة: انتهاء صرف منحة العمالة غير المنتظمة لهذه الفئات العمرية.. فيديو

الخميس 30/أبريل/2020 - 02:14 م
منحة العمالة الغير
منحة العمالة الغير المنتظمة - أرشيفية
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شيرين عادل

قال  طارق حسين ، مدير الشئون البريدية بمنطقة شرق القاهرة   إنه تم صرف منحة العمالة الغير منتظمة على مرحلتين الأولى كانت من
 13 :16 إبريل  أما الثانية فمن الفترة من 26 : 30 إبريل . 

وأوضح ،  مدير الشئون البريدية بمنطقة شرق القاهرة    خلال تقرير خاص عبر فضائية اكسترا نيوز  ،  أن اليوم الخميس هو آخر أيام صرف منحة العمالة الغير منتظمة  للفئات العمرية حتى 35 عامأ .

وأكد  طارق حسين  ، أن هيئة البريد بمنطقة شرق القاهرة تتبع كافة الإجراءات الوقائية  الصحية الخاصة ب فيروس كورونا وذلك من خلال تأمين العاملبن بالإلتزام بإرتداء الكمامات الطبية . 

ولفت ،  مدير الشئون البريدية بمنطقة شرق القاهرة   لإفتتاح 700 منفذ عن طريق التعاون مع وزارة التربية والتعليم ، شرطة البريد لتوفير أفراد امن فى كافة المنافذ للقيام باعمال الصرف وتوزيع الكمامات ،  المطهرات ضمن  الإجراءات الوقائية الصحية الخاصة ب فيروس كورونا .

وتابع ، طارق حسين ، مدير الشئون البريدية بمنطقة شرق القاهرة    أن شركات النظافة تتعاون أيضأ مع المكاتب البربدية عن طريق التعقيم والتطهير اليومى لكافة مكاتب البريد .
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