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أخبار البلد

شكوى جديدة أمام الأعلى للإعلام لوقف برنامجى رامز جلال وفيفي عبده

الخميس 30/أبريل/2020 - 02:43 م
رامز مجنون رسمى
رامز مجنون رسمى
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أمل مجدى
تقدم المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، بشكوى رسمية إلى لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد برنامجى "رامز مجنون رسمى" و"خللى بالك من فيفى"، واللذان يعرضان حاليًا على قناة "ام بي سي مصر".

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن لجنة الرصد الإعلامى بالمجلس رصدت العديد من المخالفات بهذين البرنامجين، فمقدم برنامج "رامز مجنون رسمى" يعتمد على إهانة الضيوف والتنمر عليهم بصورة فجة والإساءة الكبيرة إلى الضيفات السيدات والتقليل من شأنهم، وبرنامج "خللى بالك من فيفى" يسخر من مرضى الصرع ويستهزئ بأصحاب البشرة السمراء بما يتنافى مع قيم وأخلاق المجتمع، بالإضافة إلى خلوهما من القيمة الفنية والأخلاقية.
 
 وأكدت رئيسة المجلس القومى للمرأة خطورة هذه البرامج كونها تؤثر بشكل كبير على سلوكيات النشء وتصدر له العديد من القيم السلبية، ومنها  العنف والقسوة والاستمتاع بتعذيب الآخرين، والتنمر والسخرية من المرض.

 وطالبت الدكتورة مايا مرسي، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه وقف بث هذه البرامج المسيئة.

تجدر الإشارة إلى أن لجنة الرصد للأعمال الدرامية والبرامجية بالمجلس القومي للمرأة المنبثقة من لجنة الإعلام تعمل على متابعة ورصد صورة المرأة في الدراما والبرامج والإعلانات التي تذاع خلال شهر رمضان الكريم 2020، ويعتمد الرصد على الكود الإعلامي الصادر عن لجنة الإعلام بالمجلس ٢٠١٨ وأقره المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، كمعيار إعلامي لتناول صورة المرأة في وسائل الإعلام، وتقوم اللجنة بإرسال جميع المخالفات إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

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