إنهاء العزل الطبي لعزبة اللبن بالتل الكبير في الإسماعيلية

أصدر اللواء أركان حرب شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، قرارات بشأن الموافقة على إنهاء إجراءت الغلق الإدارى والعزل لعزبة اللبن الكائنة بمنطقة الحمادة في التل الكبير مع الاستمرار فى أعمال التطهير والتعقيم العزبة.





وشمل القرار، انهاء إجراءات الغلق الإدارى السابق اتخاذها لمنزل عائلة المواطن أحمد رفعت أبوالعلا محمد في فايد.





كذلك عيادة الدكتور عبد المنعم عبد السميع بفايد ونعمة البرج بشارع شبين الكوم ومركز ألتراسكان للأشعة ببرج الحرية بالإسماعيلية مع مراعاة الالتزام بتطهير وتعقيم تلك الأماكن وتنفيذ الإجراءات الوقائية الاحترازية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا وذلك شريطة الالتزام بالتطهير والتعقيم يوميا طبقا للقواعد المتبعة بمديرية الصحة.





وشدد المحافظ على اتخاذ الإجراءات الوقائية المعلن عنها باتباع الإجراءات الصحية والوقائية الواجبة.