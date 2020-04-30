برلماني: أردوغان استغل انشغال إيطاليا بكورونا ودفع بقوارب مهاجريه لروما

وصف الدكتور عبد الرحيم على عضو مجلس النواب رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس، النظام التركى الإرهابى الحالى ممثلا فى السلطان التركى المهووس رجب طيب اردوغان بانه من أسوأ الأنظمة على مستوى العالم وأنه لا يترك أى فرصة حتى لوكانت مع مواجهة وباء عالمى مثل فيروس كورونا إلا وأستغل أسوأ استغلال.





وقال "على" فى بيان له أصدره اليوم، إن تركيا وللأسف الشديد بقيادة أردوغان استغل انشغال دول الاتحاد الأوروبى وخاصة إيطاليا بأزمة فيروس كورونا وقام بتهريب عدد كبير من المهاجرين غير الشرعيين عبر القوارب التى تنطلق من المدن التركية.





وأضاف الدكتور عبد الرحيم على أن أحد المهاجرين غير الشرعيين قام بفضح نظام أردوغان عندما نشر فيديو خاص يوثق عملية تهريب مهاجرين من تركيا إلى السواحل الإيطالية وذلك وسط انشغال كافة مؤسسات الدولة الإيطالية فى مكافحة فيروس كورونا المستجد مؤكدا أن الأراضي التركية لاتزال تمثل منطلقا مفضلا لعصابات التهريب والتى تجلت بشكل واضح فى تزايد أعداد المهاجرين الذين غصت بهم الجزر التركية والقادمون من تركيا.





تجدر الإشارة إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كان قد أعلن مؤخرا أن بلده يعتزم إعادة توطين مليون لاجئ في شمال سوريا وأنه قد يعيد فتح الطريق أمام المهاجرين إلى أوروبا ما لم يحصل على دعم دولي ملائم للخطة.وقدمت أوروبا الكثير من الأموال للنظام التركى وصلت لما يقدر بـ"ستة مليارات يورو" فى الأعوام القليلة الماضية، ضمن إطار عمل اتفاق بين أوروبا وتركيا لمكافحة الهجرة غير الشرعية.



