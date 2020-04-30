الأوليمبي بطلا للدورى المصري علي حساب الزمالك في مثل هذا اليوم

يحتفل نادي الاوليمبي السكندري اليوم 30 ابريل بذكرى الفوز علي نادي الزمالك والتتويج بلقب الدورى المصري للمرة الاولي في تاريخه عام 1966 .





وكانت المباراة النهائية امام الزمالك وفارق نقطة وحيده مع الفريق السكندرى والذي نجح في تحقيق الفوز بالمباراة في الدقيقة الاخيرة برأسية اسطورة النادي عز الدين يعقوب ليبتعد بفارق اربعة نقاط عن الابيض ويتوج باللقب .





جاء تشكيل الاوليمبي في المباراة : ضياء - مصطفى شتا - محمود بكر- السكران - البورى- سعيد قطب "كابتن الفريق" - حلمى سليمان - فاروق السيد - عزالدين يعقوب - بدوى عبدالفتاح - البحر جاسور.





بينما جاء تشكيل الزمالك: سمير محمد على - يكن حسين - أحمد رفعت - أحمد مصطفى - محمود أبورجيلة - سمير قطب - عبده نصحى -عبدالكريم الجوهرى - عمر النور -حمادة أمام - بكر





في هذا الموسم سطر نادي الاوليمبي سطرا جديدا في تاريخ الدورى المصري حيث يعد ثالث فريق يحقق الفوز علي الزمالك ذهابا واياب بعد الاسماعيلي والاهلي حيث كانت المباراة الاولي في القاهرة انتهت لصالح السكندري بنتيجة ثلاثة اهداف مقابل هدف .





حقق نادي الاوليمبي العديد من البطولات المحلية ابرزها الدورى المصري 1966وكأس مصر 1933 ،1934 بجانب الوصول لربع نهائي بطولة دورى ابطال افريقيا 1967 .





جدير بالذكر ان بطولة الدورى المصري علي مدار التاريخ انحسرت بين 7 اندية نجح النادي الاهلي في تحقيق اكبر عدد من الالقاب برصيد 41 لقب وخلفه الزمالك 12 لقب ثم الاسماعيلي 3 بطولات ثم الترسانة وغزل المحلة والاوليمبي والمقاولون العرب برصيد لقب وحيد .