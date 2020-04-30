وكيل زراعة البحيرة: نستهدف زراعة 18973 فدان قطن

أعلن المهندس محمد إسماعيل الزواوى، وكيل وزارة الزراعة في البحيرة، أن خطة المديرية تستهدف زراعة 18973 فدان قطن هذا العام موزعة على مراكز المحافظة من نوعى الإكثار والتجارى.





وتتضمن الخطة زراعة 13500 فدان ائتمان و2500 فدان إصلاح و2973 هيئات وأنه تم زراعة 628 فدان قطن حتى اليوم، لافتا الى إخلاء مساحة 6279 فدانا وحرث 4798 فدانا وتخطيط 3153 فدانا ودمس 72 فدانا.





وأكد "الزواوى" أن البذور والتقاوى جميعها موجودة في الجمعيات الزراعية بمراكز المحافظة المختلفة، وعلى تنفيذ خطة محددة لزراعة القطن لتلاشى أي مشكلات حدثت في الأعوام الماضية، وأنه من المنتظر حل مشكلة التسويق من خلال وزير الزراعة حيث يتم دراسة وضع سعر ضمان لطمأنة المزارعين.





وأشار وكيل زراعة البحيرة إلى قيام إدارة الإرشاد الزراعة بتنظيم ندوات إرشادية للفلاحين بالقرى والمراكز والحقول الإرشادية بمشاركة إدارة المكافحة الحقلية،من قبل لتوعية المزارعين وشرح امتيازات التقاوى الجديدة، ومراحل زراعتها، وإيجابيات وسلبيات هذه التقاوى وطرق الزراعة.





وأضاف الزواوى بأنه تم تشكيل لجان للمرور بصفة مستمرة على الزراعات ومتابعة مراحل الزراعة ونوعية البذور والأصناف ورصد أي مخالفات والتعامل معها بشكل فورى، مؤكدًا على قيام اللجان بنفس الدور بشكل فردى لكل مزارع على حدة حتى لا يتم عمل تجمعات للمزارعين فى ظل الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد وحفاظا على صحتهم من الاصابه بميكروب كورونا.



