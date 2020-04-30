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محافظات

محافظ القاهرة: 3 آلاف محضر تموينى ..وآجراءات مشددة لردع المخالفين

الخميس 30/أبريل/2020 - 02:37 م
محافظ القاهرة
محافظ القاهرة
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عبد العزيز جمال
أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن الحملات المكثفة التى تقوم بها أحياء العاصمة بالتنسيق مع مديريتى التموين والصحة والأجهزة الأمنية لاحكام الرقابة على الأسواق خلال فترة تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا أسفرت عن تحرير 3 آلاف محضر مخالفة .

وأكد محافظ القاهرة على أن الحملات مستمرة للتصدى بحزم لمحاولات التلاعب بالأسعار أو الاحتكار أو أى مظاهر لاستغلال المواطنين خلال فترة تطبيق الاجراءات الاحترازية.

وتمثلت المخالفات فى عدم الإعلان عن الأسعار ومزاولة النشاط بدون ترخيص والتلاعب فى الأسعار واحتكار السلع والغش التجارى وعدم وجود شهادات صحية وحيازة سلع مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية أوبها بيانات سهلة المحو والإزالة أو بدون بيانات وتخزين سلع بغرض التربح وعمل أوكازيونات وهمية والإمتناع عن بيع مستلزمات طبية .

وشدد محافظ القاهرة على جميع الأجهزة التنفيذية باستمرار شن الحملات لمنع الغش التجاري ومحاربة السوق السوداء.

كما شدد على التأكد من صلاحية المنتجات المعروضة واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين حفاظًا على سلامة وصحة المواطنين  .
محافظ القاهرة: 3 آلاف محضر تموينى ..وآجراءات مشددة لردع المخالفين
محافظ القاهرة: 3 آلاف محضر تموينى ..وآجراءات مشددة لردع المخالفين
محافظ القاهرة: 3 آلاف محضر تموينى ..وآجراءات مشددة لردع المخالفين
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