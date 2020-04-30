إحالة مدير عام الشباب والرياضة بقنا للتأديبية

قررت النيابة الإدارية إحالة مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة قنا ومهندستين إحداهن من مديرية الإسكان للمحاكمة التأديبية بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة في أعمال إنشاء سور مركز شباب مما ترتب عليه تهدمه.





أكد تقرير الاتهام في القضية رقم 298 لسنة 61 قضائية عليا أن المحالين الثلاثة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والتعليمات المالية مما ترتب عليه المساس بمصلحة مالية للدولة.





كشفت التحقيقات أن مهندسة منشآت وتجهيزات بمديرية الشباب والرياضة بقنا ومهندسة بمديرية الإسكان أهملتا الإشراف على تنفيذ عمليه إنشاء سور مركز شباب كوم الضبع بنقادة، مما أدى إلى عدم مطابقته للمواصفات الفنية وحدوث ميول بالسور وتهدم بعض أجزائه.





وتبين من أوراق القضية أن المحالتين وقعتا على محضر إثبات الحالة والمرفق بالأوراق بأنه لا مانع من الاستلام النهائي رغم عدم مطابقة السور للمواصفات الفنية مما ترتب عليه إهدار مبلغ 169 ألف جنيه قيمة إنشاء هذا السور.



