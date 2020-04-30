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حوادث

رامز جلال يطعن على قرار منعه من الإعلام لحين تقنين أوضاعه بالنقابة

الخميس 30/أبريل/2020 - 02:42 م
صدى البلد
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محمد زهير
تقدم الفنان رامز جلال، بطعن أمام محكمة القضاء الإداري،  على قرار نقابة الإعلاميين بمنعه من ممارسة النشاط الإعلامي لحين تقنين أوضاعه بالنقابة.

وذكر محامى  رامز فى طعنه أن الفنان رامز جلال عضو نقابة المهن التمثيلية، التي وفقا لقانونها لا يعد نشاطا إعلاميا الأعمال التمثيلية التلفزيونية أو السينمائية أو المسرحية وكذلك الأعمال الترفيهية، علمًا بأن موكله يقوم بعمل ترفيهي لا يعد نشاطا إعلاميا ولا يخضع لقانون نقابة الإعلاميين.

و حددت المحكمة لنظر الطعن جلسة الأحد الموافق ٣ مايو المقبل،
وقال المحامى أن القائمين على البرنامج مارسوا العمل الإعلامي خارج مصر وعلى أراضي دولة الإمارات العربية المتحدة ووفقًا للإجراءات المتبعة بها في هذا الشأن ومن ثم فلا ينطبق على البرنامج قانون نقابة الإعلاميين المصرية.

وأوضح أن جميع ضيوف حلقات البرنامج الترفيهية لم يتقدم أيا منهم بشكاوى، كما أن البرنامج يخرج عن القوالب المعروفة للبرامج الإعلامية فلا يقدم أخبارا ولا تحليلا ولا وجهات نظر ولا يمكن اعتباره برنامجًا حواريًا.
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