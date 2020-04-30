تري بالعين المجردة.. القمر يتعامد علي الكعبة المشرفة مساء اليوم

قالت الجمعية الفلكية بجدة، إن سماء مكة المكرمة ستشهد ظاهرة فلكية مساء اليوم الخميس حيث يتعامد قمر التربيع الأول مع الكعبة المشرفة في ظاهرة تُرى بالعين المجردة.





ونشر الحساب الرسمي للجمعية الفلكية على موقع تويتر توقيت التعامد عند الساعة 6:29:55 مساء ( بالتزامن مع غروب الشمس في ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة).





وكشفت الجمعية في تقرير لها أن القمر يصل مرحلة التربيع الأول اليوم الخميس الموافق 30 أبريل 2020 (حسب تقويم ام القرى) عند الساعة 11:38 مساء بتوقيت السعودية (8:38 بتوقيت جرينتش) وبذلك يكون قطع ربع المسافة في مداره حول الأرض.