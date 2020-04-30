كورونا مش وصمة عار.. 6 نصائح لمواجهة التنمر على المصابين

تحركات برلمانية لمواجهة فيروس كورونا.. نائب يطالب بتخصيص مستشفى للحجر الصحي في كل محافظة.. وبيان عاجل لمنع استقبال أو إدخال أي شحنات من الملابس البالة "المستعملة" من أوروبا