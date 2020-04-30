كورونا مش وصمة عار.. 6 نصائح لمواجهة التنمر على المصابين

مع تفشي فيروس كورونا في البلاد، أصبح هناك حالة من عدم الرضا من بعض الأشخاص يصحبها بعض الكلمات المؤذية والتنمر على مصابي فيروس كورونا، لكونه وباءً غير معروف على المجتمعات، كما شبه البعض منهم فيروس كورونا بـ"الإيدز".
ولكن اجتمعت الآراء سواء الطبية أو الدينية، على أن فيروس كورونا ليس وصمة عار، لكنه مرض كباقي الأمراض ويشفى منه في حالة اكتشاف العلاج، ومع تناول الأطعمة الصحية لتقوية الجهاز المناعي يمكن محاربة الفيروس وعدم الإصابة به مع الأخذ بتعليمات الدولة وهي الالتزام في المنزل وعدم التجمعات والحفاظ على النظافة الشخصية.
وقدم موقع themoscowtimes بعض الإرشادات للتعامل مع مصابي فيروس كورونا لتخطي الأزمة النفسية بعد العلاج ومحاربة التنمر عليهم:
- الحديث معهم عن قصص إيجابية تعافت من فيروس كورونا.
- الاشتراك معهم في الحديث عن رحلة العلاج.
- البعد عن الأخبار السلبية.
- تجنب متابعة مواقع التواصل الاجتماعي.
- ممارسة التمارين الرياضية لتعزيز صحتهم.
- المشاركة العائلية.