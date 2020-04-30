نقيب الصحفيين: بدء إنشاء حساب الطوارئ والحالات الحرجة.. وندعو جميع الزملاء للمساهمة

أعلن ضياء رشوان نقيب الصحفيين أن مجلس النقابة بدأ الإجراءات التنفيذية لإنشاء حساب الطواريء والحالات الحرجة، الذي صدر به قرار المجلس في 2 أكتوبر 2019.





وأضاف النقيب أنه تم إعداد استمارة موافقة على المساهمة، للتوقيع عليها ممن يرغب من أعضاء النقابة بخصم مبلغ خمسين جنيهًا شهريًا من قيمة بدل التدريب والتكنولوجيا الخاص به، بدءا من شهر مايو 2020 ولمدة 6 شهور أو 9 شهور أو 12 شهرًا، بحسب اختيار كل عضو.





وأكد النقيب أنه سيتم إرسال الاستمارات للمؤسسات الصحفية للتوقيع عليها ممن يرغب من الزملاء، وستكون أيضًا متاحة على الموقع الإلكتروني للنقابة وبمقرها.





وأوضح "رشوان" أنه سيتم التنسيق الفوري بين أعضاء مجلس النقابة والزملاء رؤساء المؤسسات ورؤساء التحرير، لتنظيم وتعجيل التوقيع على هذه الاستمارات.





وأعلن "رشوان" أنه من ناحية أخرى، فقد افتتح المجلس، نقيبا وأعضاء، الحساب فور اتخاذ قرار إنشائه بمساهمة ألف جنيه من كل منهم وبخصم 100 جنيه من البدل الخاص بكل منهم لمدة عام كامل.. وأضاف أنه سيتم فورًا فتح باب المساهمة للراغبين من الزملاء، وغيرهم، بخلاف الخصم السابق الإشارة إليه من بدل التدريب، لدعم موارد الحساب.



