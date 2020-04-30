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محافظات

محافظ القاهرة: حملات إزالة العقارات المخالفة تتم يوميا وبشكل مكثف

الخميس 30/أبريل/2020 - 03:18 م
ازالة العقارات المخالفة
ازالة العقارات المخالفة
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عبد العزيز جمال
أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، ان حملات إزالة العقارات المخالفة تتم بشكل يومي ومكثف.

وأوضحأانه يتم الالتزام بتنفيذ تعليمات القيادة السياسية المتعلقة بإزالة العقارات المخالفة حتى سطح الأرض وكذلك تقديم المخالفين للنيابة العسكرية.

في هذا الاطار واصلت إحياء العاصمة حملاتها، حيث أعلن حي حدائق القبة تنفيذ أعمال إزالة للمباني المخالفة بالدور الـ ١١ فوق الارضي بالعقار رقم ٣ شارع سيد شيخ غراب خلف مسجد حسان بن ثابت.

وفي حلوان  تم تنفيذ قرار ازالة الصادر من ادارة أملاك حي حلوان برقم 1 لسنة 2019 وهو عبارة عن 2 حجرة بالطوب الأبيض بالعنوان حارة نوبار / شارع شريف بحلوان.

وفي سياق آخر، اكد محافظ القاهرة انه سبق ان صدر كتاب دوري من محافظة القاهرة بالتصدي لكل من يرتكب مخالفة إلقاء المخلفات والردش في نهر الطريق واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

ونفاذا لذلك قام حي مصر الجديدة بالتنسيق مع مباحث مصر الجديدة بضبط أحد الأشخاص يقود سيارة كارو ويقوم بإلقاء المخلفات في شارع عبد العظيم البشري.
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