وليدعبدالعزيز يكشف عن آليات دعم جمعية الغربية للحكام لمواجهة أزمة كورونا

كانت اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني أعلنت عن مد تعليق النشاط الرياضى حتى منتصف شهر مايو المقبل للحد من انتشار فيروس كورونا داخل البلاد.

كانت اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني أعلنت عن مد تعليق النشاط الرياضى حتى منتصف شهر مايو المقبل للحد من انتشار فيروس كورونا داخل البلاد.

قال وليد عبدالعزيز فى تصريحات خاصة لصدى البلد:" جمعية حكام الغربية تحرص كل الحرص على دعم أبنائها من قضاة الملاعب رغم قلة الموارد المالية التى لا تساهم فى إنعاش خزينة الجمعية إلى جانب أن الاشتراك الشهرى ١٥ جنيها للعضو".

تابع:" جمعية حكام الغربية تحرص كل عام على إقامة حفل إفطار لأعضائها لكن فى ظل أزمة كورونا لن يكون هناك أية تجمعات فى إطار التدابير والإجراءات الاحترازية التى أعلنت عنها وزارة الصحة".

تابع:" جمعية حكام الغربية تحرص كل عام على إقامة حفل إفطار لأعضائها لكن فى ظل أزمة كورونا لن يكون هناك أية تجمعات فى إطار التدابير والإجراءات الاحترازية التى أعلنت عنها وزارة الصحة".

أشار إلى أنه فى حالة تحسن الأوضاع وانتهاء الغمة سيقام حفل الإفطار قبل عيد الفطر المبارك أو الاستعاضة عنه بعمل حفل غداء بديلا له.

أشار إلى أنه فى حالة تحسن الأوضاع وانتهاء الغمة سيقام حفل الإفطار قبل عيد الفطر المبارك أو الاستعاضة عنه بعمل حفل غداء بديلا له.