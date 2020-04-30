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رياضة

وليدعبدالعزيز يكشف عن آليات دعم جمعية الغربية للحكام لمواجهة أزمة كورونا

الخميس 30/أبريل/2020 - 03:34 م
الحكم وليد عبدالعزيز
الحكم وليد عبدالعزيز عضو جمعية حكام الغربية
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يسري غازي
كشف الحكم وليد عبدالعزيز عضو جمعية حكام الغربية عن آليات الدعم لقضاة الملاعب التابعين اليها حكامها فى ظل أزمة كورونا.

كانت اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني أعلنت عن مد تعليق النشاط الرياضى حتى منتصف شهر مايو المقبل للحد من انتشار فيروس كورونا داخل البلاد.

قال وليد عبدالعزيز فى تصريحات خاصة لصدى البلد:" جمعية حكام الغربية تحرص كل الحرص على دعم أبنائها من قضاة الملاعب رغم قلة الموارد المالية التى لا تساهم فى إنعاش خزينة الجمعية إلى جانب أن الاشتراك الشهرى ١٥ جنيها للعضو".

تابع:" جمعية حكام الغربية تحرص كل عام على إقامة حفل إفطار لأعضائها لكن فى ظل أزمة كورونا لن يكون هناك أية تجمعات فى إطار التدابير والإجراءات الاحترازية التى أعلنت عنها وزارة الصحة".

أشار إلى أنه فى حالة تحسن الأوضاع وانتهاء الغمة سيقام حفل الإفطار قبل عيد الفطر المبارك أو الاستعاضة عنه بعمل حفل غداء بديلا له.


اوضح انه ان انعقد اجتماع جمعية عمومية منذ فترة وتم الاتفاق على اقامة ان معسكر تدريبي للحكام على أن تقوم بدعمه ماليا فى إطار معسكر تعليمي وترفيهي دون أن يكون معسكر اعداد لافتا إلى أن الجمعية تقيم معسكرا سنويا وسبق لها إقامته مرتين فى شرم الشيخ ومرة بالغردقة ومرة فى مرسى مطروح وفى بورسعيد وبلطيم.

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