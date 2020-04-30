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منوعات

زوج ميجان السابق ينشر صورة جديدة ويعلن عن خبر سار.. صور

الخميس 30/أبريل/2020 - 03:40 م
صدى البلد
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مريم صليب
نشر تريفور انجليسون، زوج ميجان ميركل السابق، صورة جديدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي للصور "إنستجرام"، وأعلن عن خبر سار لمتابعيه. 

وفقا لما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن تريفور نشر صورة جديدة مع زوجته وأعلن أنه سيستقبل طفلهما الأول خلال الأسابيع القادمة. 

وكتب تريفور: "ننتظر حدثا سعيدا في نهاية سبتمبر المقبل"، وظهر طليق ميجان مع زوجته مرتديا الكمامة متبعا إجراءات الوقاية من فيروس كورونا. 

جدير بالذكر أن تريفور تزوج ميجان في عام 2011 بعد قصة حب طويلة، وانتهى زواجهما في 2013 وقررا الانفصال بهدوء. 
زوج ميجان السابق ينشر صورة جديدة ويعلن عن خبر سار.. صور
زوج ميجان السابق ينشر صورة جديدة ويعلن عن خبر سار.. صور
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