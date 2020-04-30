أزمة كورونا تكشف المستور .. اتحاد الكرة فى خانة اليك.. وجمعيات الحكام السبب

يعتبر الحكام الحلقة الابرز فى المنظومة الرياضية و التى يجب مساندتها من قبل القائمين على الكرة المصرية فى ظل التوقف الإجباري للدورى الممتاز من أجل مواجهة انتشار فيروس كورونا داخل البلاد.





الغالبية العظمى من الحكام لا يعملون فى وظائف حكومية مما يجعلهم يعانون مشقة الأعباء الحياتية لاسيما وانهم يعتمدون على عائد ادارة المباريات لمواجهة المعيشة الصعبة.





اتحاد الكرة تارة يتغافل صرف مستحقات قضاة الملاعب بمختلف الدرجات رغم المطالبة المستمرة والشكوى من جانب الحكام وأخرى لدى قيام مسؤولى الجبلاية بالصرف يتم بشق الأنفس ومبالغ مالية عن أشهر قليلة من إجمالى حقوقهم المالية المتأخرة.





البعض من جمعيات الحكام التابعة الى مناطق كرة القدم فى المحافظات حرصت على القيام بدورها المجتمعى للمساهمة فى التخفيف عن زملائهم فى ظل عدم جدوى صندوق الدعم الذى أعلن عنه اتحاد الكرة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا لكافة عناصر اللعبة بما فيها الحكام.





صدى البلد يسلط الضوء على معاناة الحكام والدور المجتمعى للبعض من جمعيات الحكام فى مساندة زملائهم من قضاة الملاعب.



خدعوك فقالوا

سادت حالة من السخط بين جموع الحكام بمختلف الدرجات بسبب مراوغة مسؤولى اتحاد الكرة بشأن صرف المستحقات المالية المتأخرة نظير إدارة منافسات المسابقات المحلية خلال الموسم الجاري.





وعزز من غضب الحكام اعلان الجبلاية عن صرف كافة المستحقات المالية المتأخرة عن ادارة قضاة الملاعب لمنافسات الدور الاول كاملة من المسابقة المحلية.





استياء الحكام من مسؤولى الجبلاية جاء نظرا لعدم حصولهم سوى على المستحقات المالية المتأخرة عن شهر أكتوبر الماضى الى جانب مستحقات ٢٠ يوما فقط آخرين.





حكام الدورى الممتاز وبقية الدرجات طالبوا مسؤولى الجبلاية بضرورة الوفاء بوعودهم وصرف بقية المستحقات المالية المتأخرة نظير إدارة منافسات الدور الاول كاملة وذلك لمواجهة الأعباء الحياتية فى شهر رمضان إلى جانب عيد الفطر المبارك.





دعم جمعية القاهرة

من جانبه اعتمد مجلس ادارة جمعية حكام كرة القدم بمحافظة القاهرة برءاسة الحكم الدولى ابراهيم نورالدين مبلغ 50 الف جنيه لتوزيعها على حكام كره القدم بمنطقة القاهرة الغير موظفين من اعضاء الجمعية العمومية للجمعية.





وجاء القرار بموافقة جماعية من اعضاء مجلس ادارة اللجنة الذي تم امس ليلا بالفديو كونفرانس بسبب صعوبة تجمع السادة الاعضاء تنفيذا لتعليمات الدولة بمنع التجمعات.





وحصر حكم الدرجه الاولى عاطف حسين امين صندوق اللجنه والحكم الدولى محمد الحنفى ناءب رئيس مجلس ادارة الجمعية والحكم الدولى احمد حسام طه عضو مجلس ادارة الجمعية اسماء زملائهم الحكام الغير معينين بوظائف ثابتة فى الدولة الذي تبين من الحصر انهم 25 حكم.





واعلنت الجمعية انه تم الصرف منذ يوم الاحد الماضى بعد ارسال خطاب رسمى الى وزارة التضامن الاجتماعي مرفق به قرار مجلس الادارة بالتمرير الذي تم التوقيع عليه من جميع اعضاء مجلس ادارة اللحنة وصورة الشيك حتى يكون الصرف تم بشكل قانونى وبموافقة الجهة الادارية.





من جانب اخر قام توفيق السيد الجكم الدولى السابق رئيس لجنة حكام منطقة القاهرة بالاتصال بمجلس إدارة جمعية حكام كرة القدم بمنطقة القاهرة برئاسة ابراهيم نور الدين ووجه الشكر اليهم على المجهود الرائع الذي يبذله المجلس فى خدمة زملائهم وابدى سعادته فى تحقيق الجمعية اهدافها فى التكافل الاجتماعى ومساعدة من يستحق بشكل مدروس وقانونى وممنهج.





وقال ان المجلس اثبت للاعضاء الحمعية العمومية كفاءته وان ثقتهم فيهم فى محلها وتمنى لهم التوفيق والنجاح في حياتهم الرياضية والإجتماعية.





آليات حكام الغربية

فيما كشف الحكم وليد عبدالعزيز عضو جمعية حكام الغربية عن آليات الدعم لقضاة الملاعب التابعين اليها حكامها فى ظل أزمة كورونا وقال ..

جمعية حكام الغربية تحرص كل الحرص على دعم ابنائها من قضاة الملاعب رغم قلة الموارد المالية التى لا تساهم فى انعاش خزينة الجمعية الى جانب ان الاشتراك الشهرى ١٥ جنيها للعضو.





تابع .. جمعية حكام الغربية تحرص كل عام على اقامة حفل افطار لأعضائها لكن فى ظل أزمة كورونا لن يكون هناك أية تجمعات فى إطار التدابير والإجراءات الاحترازية التى أعلنت عنها وزارة الصحة.





أشار إلى أنه فى حالة تحسن الأوضاع وانتهاء الغمة سيقام حفل الإفطار قبل عيد الفطر المبارك او الاستعاضة عنه بعمل حفل غذاء بديلا له.









اوضح انه ان انعقد اجتماع جمعية عمومية منذ فترة وتم الاتفاق على اقامة ان معسكر تدريبي للحكام على أن تقوم بدعمه ماليا فى إطار معسكر تعليمي وترفيهي دون أن يكون معسكر اعداد لافتا إلى أن الجمعية تقيم معسكرا سنويا وسبق لها إقامته مرتين فى شرم الشيخ ومرة بالغردقة ومرة فى مرسي مطروح وفى بورسعيد وبلطيم..