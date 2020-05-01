برلمانية: عمال مصر ركيزة أساسية في بناء الوطن وتوفير متطلباته

توجهت المهندسة فايقة فهيم عضو مجلس النواب، بخالص التهنئة إلى عمال مصر في عيدهم الذي يوافق الأول من مايو كل عام، مؤكدة على أنه عيد لكل المصريين وليس للعمال وحدهم.

وأضافت، في تصريحات لها بمناسبة عيد العمال، إنَّ قيمة الإنسان تقدر بقيمة ما يؤديه من خدمة لمجتمعه ووطنه وأمته، وعمال مصر الشرفاء ركيزة أساسية لبناء المجتمع، وإغنائه بعوامل البقاء والاستمرار، وتوفير متطلبات الحياة والعيش الكريم .

وقالت عضو مجلس النواب، أن عمال مصر قطاع وطني هام، ومكون رئيسي في المجتمع، وقوة دافعة لنموه وازدهاره، والمشروعات التنموية والقومية العملاقة التي تشهدها كل ربوع مصر، تقف دليًلًا وشاهدًا على عظمة السواعد المصرية التي تبذل العرق والجهد لبناء مصر الحديثة التي نتطلع إليها جمعيًا، ويحملها الرئيس عبدالفتاح السيسي على عاتقه.