تخصيص 27 مدرسة لصرف معاشات شهر مايو في الإسكندرية

أصدر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية تعليماته إلى مدير مديرية التربية والتعليم بالتنسيق مع الإدارة العامة للبريد لتخصيص عدد ٢٧ مدرسة على مستوى الإدارات التعليمية لصرف معاشات شهر مايو بداية من يوم الأحد القادم، وفقا للمواعيد المحددة من هيئة البريد.





وأشار إلى أن ذلك حرصًا على سلامة أصحاب المعاشات وفي إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.





وشدد المحافظ علي التجهيز الكامل للمدارس المجاورة لمكاتب البريد التي سيتم الاستعانة بها في صرف المعاشات للتيسير على المواطنين مع مراعاة ترك مسافات كافية بين المواطنين لمنع التجمعات.





وأكد على ضرورة تعاون وتكاتف جميع أجهزة المحافظة لمجابهة فيروس كورونا والحد من انتشاره.





وشدد محافظ الإسكندرية على منع التكدس بمكاتب البريد وتقليل التجمعات حفاظا على حياة المواطنين.