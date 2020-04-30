الصحة تعلن إصابة ٦ أشخاص بـ كورونا في الإسماعيلية

قال الدكتور سعيد السقعان، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، إنه تم تسجيل 6 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد في محافظة الإسماعيلية خلال الـ 24 ساعة الماضية.











وأضاف الدكتور سعيد السقعان أن الحالات سجلت في أماكن مختلفة ما بين قرية الضبعية بمركز الإسماعيلية، ومنطقة عرايشية مصر بحي ثان ومركز ومدينة القصاصين.











وشملت الحالات "محمد. ع"، 25 سنة، مقيم بالضبعية شارع الشيخة سلمى، و"سيد. م"، 66 سنة، مقيم بالكيلو 2 دائرة مركز ومدينة الإسماعيلية، و"عوض. م"، 80 سنة، مقيم بعرايشية مصر شارع العريش، وندى، 19 سنة، مقيمة بمركز القصاصين بمنطقة الدواويس، و"نجلاء. ص"، 22 سنة، مقيمة القصاصين الجديدة، و"عايدة. ع"، 73 سنة، مقيمة بشارع شبين قادمة من مستشفى نمرة 6.