AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

الصحة تعلن إصابة ٦ أشخاص بـ كورونا في الإسماعيلية

الخميس 30/أبريل/2020 - 03:42 م
الصحة تعلن اصابة
الصحة تعلن اصابة ٦ أشخاص بكورونا في الاسماعيلية
Advertisements
انجي هيبة
قال الدكتور سعيد السقعان، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، إنه تم تسجيل 6 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد في محافظة الإسماعيلية خلال الـ 24 ساعة الماضية.


 وأضاف الدكتور سعيد السقعان أن الحالات سجلت في أماكن مختلفة ما بين قرية الضبعية بمركز الإسماعيلية، ومنطقة عرايشية مصر بحي ثان ومركز ومدينة القصاصين.


وشملت الحالات "محمد. ع"، 25 سنة، مقيم بالضبعية شارع الشيخة سلمى، و"سيد. م"، 66 سنة، مقيم بالكيلو 2 دائرة مركز ومدينة الإسماعيلية، و"عوض. م"، 80 سنة، مقيم بعرايشية مصر شارع العريش، وندى، 19 سنة، مقيمة بمركز القصاصين بمنطقة الدواويس، و"نجلاء. ص"، 22 سنة، مقيمة القصاصين الجديدة، و"عايدة. ع"، 73 سنة، مقيمة بشارع شبين قادمة من مستشفى نمرة 6.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

غلق 73 معبرا عشوائيا بالسكك الحديدية في الإسماعيلية

حادث مرعب.. مصرع 12 شخصا وإصابة ١١ آخرين في تصادم 3 سيارات بطريق الإسماعيلية

عاصفة التنين.. إخلاء 137 منزلا ريفيًا بـ الإسماعيلية

تعرف على المدارس التي تستقبل أصحاب المعاشات في الإسماعيلية

"الزراعة" تواصل تطهير المؤسسات الحكومية للوقاية من فيروس كورونا

عزل قرية أبو ربيع في الإسماعيلية 14 يوما بعد ظهور إصابتين بـ كورونا.. تعقيم المنطقة بالكامل.. وتوفير الخبز والسلع التموينية للأهالي

ترشيحاتنا

عدو النادي.. إبراهيم سعيد: محسن صالح كان يرفض مصافحة لاعبي الأهلي.. فيديو

حكم الكشف النسوي وأثره على صحة الصيام.. الأزهر للفتوى يرد.. فيديو

بشكل آمن.. حضري بودرة السوبيا بالمنزل بأبسط الخطوات

36 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إسرائيل

داهم المساجد.. ألمانيا تحظر حزب الله وتصنفه إرهابيا

وزيرة الصحة: البدء فى حقن المصابين بفيروس كورونا المستجد من بلازما المتعافين

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كرست حياتها لعملها.. كورونا ينهي حياة ممرضة أصيبت بالعدوى قبل تقاعدها بـ 3 أيام

10 طرق لـ علاج القولون في رمضان

كورونا مش وصمة عار.. 6 نصائح لمواجهة التنمر على المصابين