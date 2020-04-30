صحة أسوان تواصل حملات التعقيم والتطهير في المستشفيات والشوارع.. صور

تواصل الأجهزة الوقائية داخل مديرية الشئون الصحية بأسوان جهودها المكثفة لتنفيذ كافة الإجراءات الإحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.





وذلك من خلال أعمال التعقيم والتطهير والرش والفحص والمسح الحرارى بمختلف المدن والمراكز.





وفى هذا الإطار قامت إدارة الأمراض المتوطنة بالمديرية بتنفيذ حملات تطهير وتعقيم بقرية تنقار بمدينة أسوان، كما واصلت ايضا حملات التعقيم الدورى والمستمر لمستشفى الصدر بأسوان .





كما تواصل الإدارة الصحية بأسوان عمل المسح الحراري للوافدين عبر القطارات بمحطة السكة الحديدية بأسوان ، بالإضافة لذلك تم تعقيم وتطهير المحطة وأماكن حجز التذاكر والأتوبيسات المخصصة لنقل المواطنين .





فيما قامت إدارة المتوطنة بالمديرية بتنفيذ حملات تطهير وتعقيم لكورنيش أسوان ، كما تم أيضًا تنفيذ حملات تعقيم لمواقف السيارات ، ومحطة السكة الحديد للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين .





وفي نفس السياق تواصل الرائدات الريفيات على مستوى مراكز أسوان المختلفة حملات التوعية والتثقيف الميدانية للمواطنين في الشوارع والوحدات والمنشآت العامة عن فيروس كورونا وأهمية التباعد الإجتماعى .



