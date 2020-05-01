فتاوى رمضان.. حكم الكشف النسوي وأثره على صحة الصيام.. هل ينتظر الصائم الانتهاء من أذان المغرب لبدء الإفطار؟.. ومركز الأزهر للفتوى: أحمر الشفاه يبطل الصوم فى هذه الحالة

فتاوى رمضان :

حكم الكشف النسوي وأثره على صحة الصيام

مركز الأزهر للفتوى: أحمر الشفاه يبطل الصوم فى هذه الحالة ما مقدار فدية الصيام عن اليوم ؟ هل ينتظر الصائم الانتهاء من أذان المغرب لبدء الإفطار ؟ هل بلع البلغم يفطر ؟





فى رمضان يبحث الكثيرين عن أحكام وفتاوى وما يجوز فعله أثناء الصوم وما لا يجوز وما يفطر وما لا يفطر، لذا نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية عددا من الفتاوى والأحكام الرمضانية التى تهم السائلين ، ونرصد أبرزها في التقرير التالي:





ورد إلى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، سؤال تقول صاحبته "ما حكم الكشف النسوي وأثره على صحة الصيام؟.

وأجابت نورا عبد الفضيل، عضو مركز الفتوى، بأن الطبيب الذي يكشف على المرأة المريضة لا يؤثر الكشف على صيامه لأن مجرد النظر إلى عورة الغير لا تفسد الصوم.

وأشارت إلى أنه بالنسبة للمرأة المريضة التي يكشف عليها، فجمهور الفقهاء يرون أن صومها باطل، أما المالكية يرون بصحة الصوم ولا شيء فيه.

وتابعت: الخلاصة أن الأحرى للمرأة ان تؤجل الكشف الطبي إلى ما بعد الإفطار وإن كان لابد فيجوز لها الكشف وتقلد مذهب المالكية الذين يقولون بأن الصوم جائز ولا حرج فيه مع الكشف الطبي.





ومن جانبها.. ؟ .. سؤال ورد إلى البث المباشر للفتوى الذي يقدمه موقع «صدى البلد» عبر صفحته بـ«فيسبوك»، بالتعاون مع مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، للرد على أسئلة القراء في يومي الاثنين والأربعاء. هل أحمر الشفاه يبطل الصيام ؟ .. سؤال ورد إلى البث المباشر للفتوى الذي يقدمه موقع «صدى البلد» عبر صفحته بـ«فيسبوك»، بالتعاون مع مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، للرد على أسئلة القراء في يومي الاثنين والأربعاء.





وضع المرأة لأحمر الشفاه فى نهار رمضان لا يفسد الصوم إلا إذا دخل هذا فى جوف الإنسان. وقال الشيخ محمد على العليمي، عضو لجنة الفتوى بمركز الأزهر العالمي للفتوى، إن





وأضاف مثلا «العليمي» خلال البث المباشر لـ«صدى البلد» للرد على أسئلة القراء، أن أحمر الشفاه لا يبطل الصيام، فيجب على المرأة أن تأخذ حذرها حال وضعها لأحمر الشفاه فى نهار رمضان، خشية من أن يتطرق شئ منه إلى جوفها فيبطل صيامها، وعليه أيضًا أن تتزين لزوجها فقط.





ثم ورد سؤال ما مقدار فدية الصيام عن اليوم ؟ .. إلى مجمع البحوث الإسلامية عبر صفحته الرسمية بفيسبوك .





ردت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية قائلة: إن من رحمة الله بعباده المؤمنين في الصيام أنه لم يفرضه على كل المكلفين ؛ بل فرضه على الصحيح المقيم القادر عليه؛ والذي لا تلحقه به مشقة غير محتملة , ومن ثم أسقطه الله عن المريض والمسافر والشيخ الهرم صاحب السن المتقدم في العمر ، كما أعفى الشرع الحكيم الحامل والمرضع إن تضررتا أو تضرر الجنين والطفل بسبب صوم الأم .

قال تعالى: " وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ " وقال الحكيم الخبير : " فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ" .





وأضافت لجنة الفتوى: أن المريض الذي يرجى برؤه والمسافر ومثلهما المرضع والحامل ويلحق بهم كل من كان عذره مؤقتا لا يجب عليه إلا القضاء فقط .





وأوضحت اللجنة: أما أصحاب الأعذار الدائمة غير المنقطعة لا في رمضان ولا غيره ؛ مثل الشيخ الكبير الذي أعجزه كبر عمره عن الصوم، وأصحاب الأمراض المزمنة الميئوس من شفائها؛ فهؤلاء يفطرون وليس عليهم إلا الفدية ، ومقدارها عن اليوم الواحد ما تتكلفه وجبتا الإفطار والسحور بحسب المعتاد في كل بلد.





بينما قال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، إن المعروف من سنن الصوم تعجيل الفطر، بأن يفطر الصائم بعد تحقق الغروب، وقبل أداء صلاة المغرب، لا يلزم انتظار الصائم وامتناعه عن الإفطار حتى ينتهي المؤذن من أذانه، لأن موعد الصوم هو طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فمتى تحقق الصائم من الغروب، فله أن يفطر، وليس بشرط أن يسمع الأذان بأذنيه كأن يتحقق بالمنبه أو الساعة وغير ذلك.





واستشهد "جمعة" في إجابته عن سؤال: هل ينتظر الصائم الانتهاء من أذان المغرب لبدء الإفطار؟ "بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفطر قبل أن يصلى لأنه القائل: "إذا أقبل الليل من هاهنا، وأدبر النهار من هاهنا فقد أفطر الصائم" أما الاستحسان عند بعض الناس لانتظار الأذان هو أن يردد الصائم ما يقول المؤذن من أول الأذان إلى آخره.



وأضاف أن الحنابلة تقرر أن الإنسان يندب على الإجابة للأذان فى الصلاة، والصائم عقب الغروب مدعو للإفطار والتعجيل به قبل الصلاة بدليل الحث على ذلك التعجيل وبدليل أن النبى كان يفطر على "تمر" قبل أن يصلى- من كل هذا نفهم أنه لا يجب على الصائم أن ينتظر عند الإفطار إلى أن ينتهى الأذان.



