أهم الأخبار.. اتصال هاتفي بين السيسي وعمران خان..حقن أول مصاب بـ كورونا ببلازما المتعافين..يسرا: أحمد زكى كان الأقرب لى بعد والدتى

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، على مدار ساعات اليوم الخميس، عددًا من الأخبار والمتابعات الهامة على جميع المستويات والدول، ونستعرضها من خلال التقرير التالي:





السيسي ورئيس وزراء باكستان يبحثان التعاون الثنائي وجهود مكافحة فيروس كورونا

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالًا هاتفيًا من عمران خان، رئيس وزراء باكستان. وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن رئيس الوزراء الباكستاني عبر عن اعتزاز بلاده بما يربطها بمصر من روابط ممتدة وعلاقات وثيقة، مثمنًا دعم مصر لمبادرة الباكستان.. مزيد من التفاصيل هنا





رئيس الوزراء يترأس اجتماع مجلس المحافظين عبر الفيديوكونفرانس

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس اجتماع مجلس المحافظين، اليوم، بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، وأسامة هيكل وزير الدولة عبر الفيدوكونفرانس. ويناقش رئيس الوزراء خلال الاجتماع لمتابعة تطبيق الإجراءات التي اتخذتها الحكومة.. مزيد من التفاصيل هنا





حقن أول مريض مصاب بفيروس كورونا بالبلازما المستخلصة من المتعافين في مصر

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن بدء تجربة حقن المصابين بـ فيروس كورونا المستجد من بلازما المتعافين من الفيروس وذلك لعلاج الحالات الحرجة. وأكدت وزيرة الصحة والسكان، أن مصر لديها الخبرة الكافية في نقل البلازما.. مزيد من التفاصيل هنا





وزير التعليم لـ صدى البلد: إجازة عيد العمال لن تؤجل امتحان أولى ثانوي المقرر عقده السبت

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه لن يتم اجراء أي تأجيلات أو تعديلات في جدول امتحانات الصف الاول الثانوي بسبب اجازة عيد العمال المقررة يوم السبت القادم. حيث قال وزير التربية والتعليم في تصريح خاص لموقع صدى البلد: الجدول سيسير.. مزيد من التفاصيل هنا





الزراعة: مصر الأولى عالميا في تصدير البرتقال

أكد الدكتور احمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي أن البرتقال المصري يغزو كل أسواق العالم وان مصر حاليا تحتل المرتبة الأولى عالميا في تصدير البرتقال متقدمة على أسبانيا والتي كانت تحتل الصدارة في الأعوام الماضية . وأضاف ان البرتقال المصري حاليا يغزو الأسواق الاسبانية نفسها.. مزيد من التفاصيل هنا





الأعلى للإعلام: لا نملك سلطة على Mbc وتم مطالبتها بتوفيق أوضاعها وتبث من المنطقة الحرة

اعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أنه يتابع ما أثير خلال الأيام الماضية حول البرنامج الذى يقدمه رامز جلال، والذي يُعرض على قناة MBC مصر خلال شهر رمضان، كما ناقش المجلس العديد من الشكاوى التي وردت.. مزيد من التفاصيل هنا



إغلاق مبنى الكلية.. إصابة عميد طب أسنان القاهرة بـ فيروس كورونا

أعلن الدكتور محمود علم الدين، المتحدث الرسمي باسم جامعة القاهرة، إصابة عميد كلية طب الفم والأسنان بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، مشيرًا إلى أنه تم اكتشاف إصابة العميد بعد ظهور أعراض المرض عليه وإجراء تحليل أثبت إيجابية المسحة. وقال الدكتور "علم الدين"، إنه فور التأكد من إصابة العميد تم حصر المخالطين.. مزيد من التفاصيل هنا





كورونا يضرب شمال سيناء.. ظهور أول حالة إصابة وعزلها بمستشفى بئر العبد

أعلنت مديرية الصحة بشمال سيناء، عن ظهور أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد بالمحافظة والتي تم عزلها بمستشفى بئر العبد النموذجى. وقال الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، إن المستشفى قام بتنفيذ كافة الإجراءات الوقائية والعلاجية وفقا لبروتوكول التعامل مع الحالات المشتبهة.. مزيد من التفاصيل هنا





بينهم 30 مصريا.. الكويت تسجل 284 إصابة جديدة وحالتي وفاة بـ كورونا في 24 ساعة

أعلنت الكويت، الخميس، تسجيل 284 إصابة جديدة وحالتي وفاة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية. ووفقًا لصحيفة "القبس" الكويتية، أعلنت وزارة الصحة الكويتية، قال الناطق باسم وزارة الصحة الكويتية د. عبد الله السند، خلال المؤتمر الصحفي اليومي، إنه جرى خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.. مزيد من التفاصيل هنا





الصحة العالمية: أوروبا لا تزال في قبضة جائحة فيروس كورونا

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم /الخميس/، أن أوروبا لا تزال في قبضة الوباء، على الرغم من تراجع معدل الإصابات في عدد من الدول لا سيما إسبانبا، مضيفا أن "هذا الفيروس لا يرحم ويجب أن نظل يقظين ومثابرين وصبورين، كما يجب أن نكون مستعدين لتكثيف الإجراءات عند الحاجة". وحذر رئيس مكتب المنظمة العالمية في أوروبا، الدكتور هانس كلو.. مزيد من التفاصيل هنا





يسرا فى حوار لـ "صدى البلد": شخصية عهد لا تشبهنى

تقدم الفنانة يسرا مغامرة جديدة ومختلفة عن الأعمال التى قدمتها من قبل وذلك من خلال مسلسل "خيانة عهد" والذى تقدم فيه شخصية ام وصاحبة مصنع ملابس تتعرض للعديد من المصاعب فى حياتها، فهى صاحب فلسفة خاصة وتحاول أن تقدم أعمالا تمس المواطن البسيط وخاصة مشاعرهم وأحاسيسهم من خلال معانى مختلفة اكتسبها الإنسان مع متغيرات الحياة.. مزيد من التفاصيل هنا



