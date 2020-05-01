سلام العالم على المحك.. حياة كيم جونج أون قد تكون المانع الوحيد لحرب نووية.. صراع مرتقب على السلطة في حالة غيابه.. وسياسة ترامب الفاشلة أخرجت علاقات البلدين عن السيطرة

سياسة ترامب تجاه كوريا الشمالية قامت على تهميش مؤسسات الدولة

مخاوف من اختلال توازن الأمن الهش في شرق آسيا حال وفاة كيم جونج أون

ترامب بحاجة إلى تعاون الصين للجم أي انفلات نووي محتمل من كوريا الشمالية

كيم جونج أون مضى في تطوير ترسانته النووية والصاروخية رغم تنازلات ترامب





وسط تقارير وأنباء متضاربة حول تردي الحالة الصحية لزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون إثر خضوعه لجراحة دقيقة، خرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل أيام بتصريحات امتدح فيها كيم جونج أون والعلاقة التي تجمعهما، مؤكدًا أنه لو كان أي شخص آخر يحكم كوريا الشمالية لكان البلدان في حالة حرب الآن.





وبحسب مجلة "بوليتيكو" الأمريكية، دأب ترامب على التباهي بسياسته تجاه كوريا الشمالية، وامتداح علاقته الشخصية مع نظيره الكوري الشمالي كما لو كانت خطوة حقيقية نحو تطبيع العلاقات بين البلدين وتفكيك الترسانة النووية الكورية الشمالية، لكن الغياب المفاجئ لكيم جونج أون يكشف مدى هشاشة سياسة ترامب تلك.





وأوضحت المجلة أن سياسة ترامب تجاه كوريا الشمالية قامت بالأساس على تهميش دور الدبلوماسية المؤسسية وتلخيص العلاقة بين البلدين في العلاقة بين الزعيمين، لكن ذلك لم يؤد إلى أي اختراق أو تقدم، وإنما بالأحرى وفر فرصة لكيم جونج أون لمواصلة بناء ترسانته النووية بعيدًا عن رقابة وضغوط وزارة الخارجية الأمريكية، والآن مع غموض مستقبل البلاد لا يبدو أن لدى واشنطن سياسة واضحة للتعامل مع الاحتمالات الواردة.





لقد أطلق غياب كيم جونج أون المفاجئ مخاوف وتكهنات حول اختلال التوازن الإقليمي الهش في شرق آسيا. تمتلك كوريا الشمالية عشرات الرؤوس النووية وترسانة معتبرة من الاسلحة البيولوجية والكيميائية، فضلًا عن مجموعة متنوعة من الصواريخ الباليستية القادرة على حملها إلى مسافات بعيدة، وجيش يضم مليون فرد.





ومن شأن نشوب صراع على السلطة بعد وفاة كيم جونج أون أو عجزه عن مواصلة مهمة الحكم أن ينطوي على خطر اللجوء لاستخدام الترسانة النووية، إما كي يثبت أحد الورثة المحتملين للسلطة قوته في الساحة الدولية، أو حتى لبيع رؤوس نووية مقابل المال، وحال حدوث شيء من هذا القبيل فقد يستدعي ذلك تدخلًا عسكريًا مباشرًا من جانب الولايات المتحدة أو كوريا الجنوبية أو الصين للجم انفلات الأوضاع، لكن هذا بحد ذاته ينطوي على مخاطر الحسابات الخاطئة التي قد تفجر صراعًا غير قابل للسيطرة.





وليست "المخاوف النووية" وحدها هي ما تقلق واشنطن وبكين وسيئول وطوكيو، فمن شأن صراع داخلي على السلطة في كوريا الشمالية أن يتفاقم إلى صدامات عسكرية منفلتة، تخلق أزمة لاجئين ضخمة لا طاقة لدول الجوار الكوري الشمالي بتحمل تبعاتها.





وتابعت المجلة أن أزمة فيروس كورونا تفاقم أزمة إنسانية مستمرة في كوريا الشمالية؛ فمن بين 25 مليون نسمة هم مجموع سكان البلاد يعاني 10 ملايين من سوء التغذية، ويفتقر 8 ملايين إلى الماء النظيف، ما يجعلهم أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا وأمراض اخرى.





وإذا ما نشبت أزمة شرعية وصراع على السلطة داخل كوريا الشمالية، فسيكون من شأن ذلك إضعاف قدرة السلطات على فرض الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الوباء، حتى بالرغم من إعلان بيونج يانج رسميًا عدم تسجيل أي إصابات بفيروس كورونا.





ورأت المجلة أن إدارة ترامب ليست مستعدة للتعامل مع كوريا ما بعد كيم جونج أون، والتي ستكون عبارة عن كتلة من المشكلات المتداخلة، في وقت اختُزلت فيه العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في بضع خطابات هزيلة يتبادلها الزعيمان من حين لآخر، خاصة بعد قرار ترامب قصر العلاقات الثنائية بين البلدين على العلاقة الشخصية بين الزعيمين، وإبعاد كيم جونج أون لعدد من المفاوضين المخضرمين بعد فشل قمة هانوي في فبراير 2019.





من جانب آخر، أدى سعي ترامب إلى تحقيق انتصار شخصي ومحاولته التوصل إلى اتفاق ثنائي مع كيم جونج أون بشأن تفكيك الترسانة النووية الكورية الشمالية، أدى إلى إضعاف دور الدبلوماسيين الأمريكيين، الذين قطعوا شوطًا طويلًا من التفاهم مع نظرائهم الكوريين الشماليين حول تعريف "التفكيك النووي"، من دون أن يؤدي ذلك إلى التوصل إلى الاتفاق المنشود.





وبينما راح ترامب يكيل المديح والثناء لزعيم كوريا الشمالية ويعلق تدريبات عسكرية مشتركة مع كوريا الجنوبية ويرفع عقوبات كانت مفروضة على بيونج يانج في سبيل استرضاء كيم جونج أون، مضى الأخير في خطط تطوير ترسانته النووية والصاروخية دون أن يقدم تنازلات من جانبه بالمقابل.





وأدت سياسة ترامب كذلك فيما أدت إلى تقويض المنظومة البيروقراطية المختصة بالأمن القومي والسياسة الخارجية، ومن ذلك إقالة عدد كبير من المسئولين عن رسم السياسات الأمريكية تجاه الأقاليم الآسيوية وكوريا الشمالية، وإبقاء مناصبهم شاغرة أو إحلال شخصيات تفتقر إلى الخبرة والكفاءة محل المسئولين السابقين المخضرمين، ما حرم المؤسسة البيروقراطية من القدرة على تطوير شبكة علاقات دبلوماسية واستخباراتية وعسكرية مع كوريا الشمالية كان من شأنها أن تساعد في ضبط الأوضاع والحيلولة دون انفلاتها حال وفاة كيم جونج أون.





فضلًا عن ذلك، فإن التعامل بنجاح مع كوريا الشمالية يستلزم تعاون الصين، لكن ترامب منهمك في اللحظة الراهنة في شن حرب دعائية ضد الصين لتحميلها مسئولية انتشار فيروس كورونا، مبرهنًا على قصر نظر مؤكد يمنعه من إدراك مدى حاجته إلى الصين في المستقبل للسيطرة على أي انفلات داخلي أو خارجي قد يصدر عن كوريا الشمالية.





لقد قضى ترامب حتى الآن عامين يتباهى بنجاح سياسته المزعوم تجاه كوريا الشمالية، ويعزوه إلى علاقته الشخصية المميزة مع زعيم كوريا الشمالية، مع أنه لم يستطع استغلالها لتحقيق أي تقدم باتجاه تفكيك ترسانة بيونج يانج النووية، وكل ما فعله هو رهن قدرة الولايات المتحدة على التعامل بمرونة مع كوريا الشمالية على بقاء كيم جونج أون حيًا.