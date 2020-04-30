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بين الناس

زحام شديد وتكدس السيارات في شارع رمسيس.. فيديو

الخميس 30/أبريل/2020 - 05:16 م
صدى البلد
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منار نور _ ابانوب نبيل - ايهاب عيد
شهد محيط  منطقة رمسيس ووسط البلد شللا مروريا على الرغم من تحذيرات وزارة الصحة منع التجمعات، إلا أن كثيرا من المصريين يتجاهلون مخاطر فيروس كورونا وسرعة انتشاره وهذا ما نراه يوميًا. 

رصدت عدسة "صدى البلد" حركة المرور برمسيس من أذان المغرب.

استعرض مجلس الوزراء المصري، تفاصيل خطة التعايش مع فيروس كورونا المستجد، في ظل عدم وضوح المدى الزمني الذي ستستغرقه أزمة الفيروس، على ما أفاد مراسلنا في القاهرة.

وتقوم الخطة، التي أعدتها الخطة وزارة الصحة والسكان، على اتباع كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة بصورة دقيقة وحاسمة في شتى المنشآت، وإعادة تقييم الوضع الوبائي كل 14 يوما والتصرف في ضوء تلك النتائج.
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