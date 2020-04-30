متحف مفتوح.. هكذا أصبح ميدان التحرير الآن.. فيديو

قاربت أعمال التطوير والتوسعة على الانتهاء ليتحول ميدان التحرير الى متحف كبير بعد وضع مسلة بطول 19 مترًا منحوتة من حجر الجرانيت الوردى وإقامة 4 قواعد لتماثيل فرعونية تحيط بالمسلة.





عدسة "صدى البلد" رصدت آخر التطورات في ميدان التحرير بعد وضع المسلة الفرعونية.





وتم وضع مخطط لأعمال تطوير ميدان التحرير، وتقسيم العمل بالميدان إلى 6 مناطق (صينية الميدان - عمر مكرم - المتحف المصرى - المجمع - وزارة الخارجية القديمة - جراج التحرير)، بمساحة تصل إلى 45 ألف متر مسطح، مشيرًا إلى أنه تمت إزالة ساري العلم الضخم الذي كان موجودًا في وسط الميدان وإزالة الزراعات بالكامل والوصول بالحفر إلى منسوب محطة مترو أنفاق السادات.