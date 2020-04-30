أحمد صلاح حسني يكشف دوره في مسلسل الاختيار

كشف أحمد صلاح حسني نجم الأهلي السابق والممثل الحالي، عن دوره في مسلسل الاختيار مع أمير كرارة والذي يعرض في شهر رمضان الحالى.





وأضاف أحمد صلاح حسني في تصريحات إذاعية لـ برنامج الوش التاني مع أحمد شوبير: أجسد دور الشهيد العقيد رامي حسنين ولا أعرف كم حلقة ستعرض لي ولكن الدور والشخصية ملهمة للغاية وستعجب الجمهور.





وأكمل: فيلم الممر أثر في الجميع ونحن في وقت تصوير المشاهد كنا نتعامل بشكل حقيقي مع كل المشاهد وخصوصا المؤثرة كنا نحزن بعدها وذلك بفضل الحالة التى خلقها لنا المخرج شريف عرفة.





وأوضح، أنا أعتبر شريف عرفة هو محمود الجوهري لأنهما مشتركان في جزء أن يجعل جميع أفراد العمل التعايش مع الأجواء بشكل خاصة يجعلك تخرج كل ما بداخلك.





وختم أحمد صلاح حسني تصريحاته قائلا: الكرة في مصر تأثرت بغياب الجمهور ولكن لاعبي الكرة تعودوا ولكن الدوريات العالمية مثل الإيطالي والإسباني ستعاني بشكل كبير من غياب الجماهير.