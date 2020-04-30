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اقتصاد

غرفة منتجات الأخشاب والأثاث تدعم مسابقة Cairo Designation

الخميس 30/أبريل/2020 - 05:08 م
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
قررت غرفة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات دعم مسابقة Cairo Designation والتي تنطلق من 6 الي 8 مايو المقبل.

من جانبه قال المهندس احمد حلمي رئيس غرفة منتجات الأخشاب والأثاث، ان هذه المسابقة أطلقها شباب واعد ينتظرهم مستقبل باهر في التصميم الصناعي.

وتهدف المسابقة لطرح رؤى وأفكار وتصميمات صناعية تواكب الجديد لما بعد كورونا، خاصة أن أساليب الحياة في العالم ستتغير بشكل كبير، وهذا يستدعي منا التعاطي مع المتغيرات الجديدة التي سيشهدها العالم.

وأكد حلمي في تصريحات صحفية اليوم ان الغرفة تدعم هذه المسابقة بقوة، خاصة أنها تستهدف التواصل مع كل المصممين الصناعيين في كل القطاعات وليس قطاع الأثاث فقط، لوجود فكر جديد وأسلوب جديد.

قائلا: دورنا كغرفة وأحد أهداف اتحاد الصناعات هو العمل دائما علىً تطوير المنتجات الصناعية فى كل المجالات بما يواكب متطلبات السوق التى بالطبع ستتغير نظرا لظروف الأمان و الصحة المتبعة الان و ستستمر فى المستقبل.

وتابع: نقوم تنفيذ هذه الأفكار وخروجها كمنتج صناعي، من خلال عملية تشبيك بين المصمم والمُصنع لوجود منتج مصري جديد، ليس تقليدا لاحد، مؤكدا أن لدينا مصممين متميزين لديهم أفكار رائعة ولكن لا يوجد تواصل مع أصحاب المصانع ودورنا هو إيجاد حلقة الوصل هذه.

وأشار حلمي إلي أن الغرفة دعت كل الجامعات المصرية للمشاركة في هذه المسابقة والتفاعل معها بتصميمات جديدة تقدم سواء من خلال الطلبة او من خلال أساتذة الجامعات، إضافة الي ان المسابقة متاح الاشتراك فيها لكل من يرغب.
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