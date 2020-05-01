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أخبار البلد

شعبة السياحة والطيران:على القطاع التعايش مع كورونا بالإجراءات الوقائية

الجمعة 01/مايو/2020 - 02:40 م
السياحة فى مصر
السياحة فى مصر
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محمد الاسكندرانى
قال عماري عبد العظيم رئيس شعبة السياحة و الطيران السابق أن الفترة الراهنة تتطلب استعداد القطاع السياحي للتعايش مع فيروس كورونا المستجد بالشكل الصحيح وفقا للإجراءات الوقائية التي نصت عليها وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية حتى يعلن عن اكتشاف عقار فعال .

أكد عماري في تصريح لـ«صدى البلد»  أن ملامح الإجراءات و الاشتراطات الجاري دراستها من قبل وزارة السياحة و القطاع الخاص تؤكد حرصهما على الاتزان مابين عودة الحركة و الحفاظ على صحة السائحين و العاملين بالقطاع وهو الطريق الايجابي وجب الإشادة به .

وحول إعلان عودة الحركة السياحية تدريجيا أفاد رئيس شعبة السياحة و الطيران السابق أنه يتعلق بما تراه الحكومة مناسبا لصالح السائح و المصريين أولا لافتا إن قطاع السياحة العالمي تأثر بشدة نتيجة إجراءات التدابير الاحترازية  لمواجهة فيروس كورونا ومصر جزء من العالم .

أشار الى انخفاض معدل الحجوزات السياحية عالميا بنسبة 11% منذ ظهور فيروس كورونا وهو الامر الطبيعي واصفا أنه تدريجيا سيعود النمو السياحي بعد اتخاذ الإجراءات الوقائية الكافية .

يذكر إن حجم الخسائر بقطاع السياحة فى مصر يبلغ مليار دولار شهريا بعد تعليق رحلات الطيران .

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